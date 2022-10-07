У Києві розпочинається опалювальний сезон

Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально - за заявками їх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого – не витрачати дарма тепло", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

"Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним", - підкреслив Кличко.

Зазначимо, Київ готується до зими в надзвичайно складних умовах, залучаючи усі можливі ресурси.

Як повідомили в КМДА, на сьогодні основні роботи в столиці для запуску тепла виконані.

Готуючись до опалювального сезону в Києві здійснили гідравлічні випробування тепломереж і усунули понад 2,2 тисячі аварійних пошкоджень на них, придбали резервне паливо та джерела резервного живлення.

Крім того, придбали необхідну кількість пересувних мобільних котелень як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто.

Раніше мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку топити в столиці будуть гірше і закликав київлян запасатись теплими речами та ковдрами.