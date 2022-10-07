В Киеве начинается отопительный сезон

Киев начинает отопительный сезон для учреждений социальной сферы – столичных больниц, школ, детсадов и других учреждений. Такое решение сегодня принял Совет обороны города.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Подключать объекты к теплу будут индивидуально - по заявкам их руководителей. Руководители этих заведений будут самостоятельно определять целесообразность или пока нецелесообразность включения тепла. Чтобы, с одной стороны, обеспечить комфорт пребывания в помещениях, а с другой - не тратить зря тепло", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что большинство учреждений социальной инфраструктуры оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, позволяющими регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

"Что касается жилых домов, то городские власти будут ориентироваться на погодные условия, чтобы решение о начале подключения тепла было взвешенным и рациональным", - подчеркнул Кличко.

Отметим, что Киев готовится к зиме в чрезвычайно сложных условиях, привлекая все возможные ресурсы.

Как сообщили в КГГА, на сегодняшний день основные работы в столице для запуска тепла выполнены.

Готовясь к отопительному сезону в Киеве провели гидравлические испытания теплосетей и устранили более 2,2 тысяч аварийных повреждений на них, приобрели резервное топливо и источники резервного питания.

Кроме того, было приобретено необходимое количество передвижных мобильных котельных как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые развернет город.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.