В Кабмине уверяют, что отопительный сезон начнется вовремя

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявляет, что отопительный сезон в Украине начнется вовремя, без переносов и изменений.

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"Отопительный сезон начнется вовремя, без переноса и изменений! Он начнется так же, как планировали: как только в течение трех дней среднесуточная температура будет ниже +8°C. Даже погода на нашей стороне", - отметил Чернышев.

В настоящее время Украина готова к отопительному сезону на 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации в случае невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Киев начинает отопительный сезон для учреждений социальной сферы - столичных больниц, школ, детсадов и других учреждений.

Отметим, что в последнее время от чиновников разного уровня постоянно раздаются заявления, что предстоящая зима может стать самой холодной для Украины за последние десятилетия.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, температурный минимум в домах украинцев зимой будет снижен до 16 градусов, потому что в нынешних условиях газ и уголь нужно использовать экономно.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой топить в столице будут хуже и призвал киевлян запасаться теплыми вещами и одеялами.

Между тем, во Львове на случай экстренных ситуаций обустраивают пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого устанавливают буржуйки. При этом город на 100% готов к отопительному сезону при условии, что ситуация в энергетике сохранится стабильной.