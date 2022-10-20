Опалювальний сезон можна скоротити: метеорологи прогнозують трохи теплішу зиму в Україні, ніж зазвичай

Середня температура зимового періоду (грудень-лютий) 2022/2023 року в Україні очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років. Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25...-30 градусів в Україні метеорологи оцінюють як дуже низьку.

За прогнозом гідрометцентру, здебільшого ймовірні короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15...-20 градусів, на північному сході країни - до -26 градусів.

На думку УГМЦ, перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення у більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Загалом синоптики вказують, що результати аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років свідчать про те, що перехід середньої добової температури через +8 градусів (початок опалювального періоду) у бік зниження навіть у північних регіонах України відбувається у третій декаді жовтня, а в інших регіонах України - на початку листопада чи навіть пізніше.

Середня температура зимового періоду (особливо січня та лютого) за цей період підвищилася на 2,0-2,5 градуса. Крім цього, суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурою нижче 0 градусів, а сума від'ємних температур протягом зимового періоду скоротилась майже у два рази.

Також в Укргідрометцентрі зазначають, що кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень.

В свою чергу, перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення (закінчення опалювального періоду), за даними метеорологів, відбувається в України у першій декаді квітня чи навіть раніше.

Нагадаємо, що в уряді запевняють, що цього року опалювальний сезон розпочнеться як завжди: щойно протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою від +8°C. В Києві його вирішили розпочати вже з 20 жовтня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com