Україна отримає 2 млн доларів на програми енергоефективності громадських будівель

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) підписали грантову угоду щодо підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що 2 млн євро від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р) будуть спрямовані на відновлення низки закладів охорони здоров’я, які постраждали внаслідок військової агресії РФ.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов подякував ЄІБ та ПРООН за продовження співпраці та майбутню консультативну підтримку українських муніципалітетів у підготовці високоякісних проектів, які можуть надалі фінансуватися в рамках Програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

"Впровадження європейських практик щодо політики енергоефективності є одним із ключових пріоритетів України. Підвищення енергоефективності громадських будівель було і залишатиметься важливим елементом для забезпечення енергетичної безпеки нашої країни. Ми з нетерпінням чекаємо на початок першого конкурсу пропозицій у рамках цієї програми, щоб муніципалітети могли надати свої пропозиції щодо термомодернізації чи ремонту, зокрема, дитячих садків, шкіл та медичних закладів. Ми хочемо реконструювати Україну за найвищими стандартами енергоефективності. Замість кожної зруйнованої чи пошкодженої будівлі збудуємо сучасну, безпечну та енергоефективну", — наголосив Чернишов.

Зауважимо, що у серпні цього року Верховна Рада України ратифікувала дві грантові Угоди між Україною та ЄІБ, які передбачають отримання грантів у 5 млн євро на реалізацію програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні".

Як зазначив, Олексій Чернишов, з початком повномасштабної агресії РФ, Мінрегіон спільно з ЄІБ проводив постійні комунікації, щоб адаптувати Програму до нинішньої ситуації. Зокрема, було домовлено направити 2 млн євро грантових коштів для швидкого відновлення низки закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, у липні 2021 року Верховна Рада України ратифікувала Фінансову Угоду між Україною та ЄІБ, яка передбачає термомодернізацію громадських будівель в Україні, зокрема дитячих садків, закладів охорони здоров’я, шкіл тощо.