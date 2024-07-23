Венгрия и Словакия призвали ЕС выступить посредником с Украиной по "Лукойлу"

Венгрия и Словакия обратились в Европейскую комиссию с просьбой выступить посредником в процедуре консультаций с Украиной по вопросу, касающемуся "Лукойла".

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с соответствующим заявлением после того, как Украина внесла российскую группу "Лукойл" в санкционный список, перекрыв ответвления от нефтепровода "Дружба", которым производились поставки нефти этой компании в обе европейские страны.

По его словам, Венгрия и Словакия инициировали консультации с Европейской комиссией, добавив, что последняя имеет три дня на ответ. При этом, как заявил Сийярто, если процедура консультаций не принесет результатов, Венгрия и Словакия передадут вопросы в международный суд.

Представитель Европейской комиссии сообщил, что получил запрос от Венгрии и Словакии и изучает его.

Как пишет Reuters, Словакия и Венгрия усилили давление на Украину после того, как на прошлой неделе они заявили о прекращении получения нефти от "Лукойла" .

"Вчера я разговаривал с министром иностранных дел Украины. Он сказал, что Украина разрешает любую транспортировку нефти, но это не соответствует действительности", — заявил Сийярто журналистам в Брюсселе.

Глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышев признал отсутствие поставок нефти от "Лукойла".

"Объемы транзита нефти в июле такие же, как и в предыдущие периоды. Объемов "Лукойла" нет, но объемы те же", — сообщил глава "Нафтогаза".

Напомним, Россия поставляет нефть в Венгрию через южную ветку проходящего через Украину нефтепровода "Дружба". По словам Петера Сийярто, Венгрия получает 2 миллиона тонн нефти от российской группы ежегодно, что составляет около трети общего объема импорта нефти. В прошлом году потоки российской нефти в Венгрию упали на 2% почти с 5 миллионов тонн в 2022 году, писал Bloomberg.

При этом "ЛУКойл" является одним из ключевых поставщиков нефти в Венгрию через южный участок нефтепровода "Дружба". В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее до 2025 года.

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