Угорщина та Словаччина погрожують міжнародним судом через припинення транзиту нафти через Україну

Угорщина та Словаччина звернулися до Європейської комісії з проханням виступити посередником у процедурі консультацій з Україною щодо питання, яке стосується "Лукойлу".

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто виступив з відповідною заявою після того, як Україна внесла російську групу "Лукойл" до санкційного списку, перекривши відгалуження від нафтопроводу "Дружба", яким проводилося постачання нафти цієї компанії до обох європейських країн.

За його словами, Угорщина та Словаччина ініціювали консультації з Європейською комісією, додавши, що остання має три дні на відповідь. При цьому, як заявив Сійярто, якщо процедура консультацій не дасть результатів, Угорщина та Словаччина передадуть питання до міжнародного суду.

Представник Європейської комісії повідомив, що отримав запит від Угорщини та Словаччини та вивчає його.

Як пише Reuters, Словаччина та Угорщина посилили тиск на Україну після того, як минулого тижня вони заявили про припинення отримання нафти від "Лукойлу".

"Учора я розмовляв із міністром закордонних справ України. Він сказав, що Україна дозволяє будь-яке транспортування нафти, але це не відповідає дійсності", - заявив Сійярто журналістам у Брюсселі.

Голова компанії "Нафтогаз" Олексій Чернишов визнав відсутність постачання нафти від "Лукойлу".

"Обсяги транзиту нафти у липні такі самі, як і в попередні періоди. Обсягів "Лукойлу" немає, але обсяги ті ж самі", — повідомив голова "Нафтогазу".

Нагадаємо, Росія постачає нафту до Угорщини через південну гілку нафтопроводу "Дружба", що проходить через Україну. За словами Петера Сійярто, Угорщина отримує 2 мільйони тонн нафти від російської групи щорічно, що становить близько третини загального обсягу імпорту нафти. Торік потоки російської нафти до Угорщини впали на 2% з майже 5 мільйонів тонн у 2022 році, писав Bloomberg.

При цьому "Лукойл" є одним з ключових постачальників нафти до Угорщини через південну ділянку нафтопроводу "Дружба". Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї до 2025 року.

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