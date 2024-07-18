"Лукойл" прекратил поставки нефти в Венгрию из-за украинских санкций

Российская нефтяная компания "Лукойл" прекратила поставки нефти в Венгрию из-за ужесточения санкций со стороны Украины. Санкции, введенные в прошлом месяце, фактически запрещают "Лукойлу" использовать территорию Украины для транзита нефти, о чем сообщает издание Bloomberg.

В ответ венгерская энергетическая компания Mol Nyrt и "Лукойл" активно ищут пути решения этой проблемы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил об этом после встречи с министром иностранных дел ФР Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Bloomberg напоминает, что Россия поставляет нефть в Венгрию через южную ветку проходящего через Украину нефтепровода "Дружба". В прошлом году потоки российской нефти в Венгрию упали на 2% из почти 5 миллионов тонн в 2022 году.

Отметим, что "Лукойл" является одним из ключевых поставщиков нефти в Венгрию через южный участок нефтепровода "Дружба". Пока российская нефть обеспечивает две трети потребностей Венгрии, но Mol Nyrt планирует полностью отказаться от нее до 2025 года.

Кроме того, несмотря на войну в Украине Венгрия активно развивает энергетические связи с Россией, заключая соглашения по увеличению поставок природного газа. Правительство страны также получает значительные доходы от сотрудничества с "Лукойлом" благодаря специальному налогу, направленному на покрытие дефицита бюджета.

В то же время, в декабре 2022 года G7, Европейский Союз и Австралия начали ограничивать цену на нефть, поставляемую морским транспортом из России. "Потолок" установили на уровне 60 долларов за баррель.

В Минфине США тогда отмечали, что такой шаг должен ограничить доходы, которые Россия получает для финансирования войны против Украины, и одновременно сохранить надежные поставки нефти на мировые рынки. В украинском же правительстве вообще выступали за уменьшение этого лимита до 45 или даже до 30 долларов за баррель.

Однако, как отмечало осенью прошлого года издание Financial Times, удалось избежать влияния этих ограничений на большую часть нефтяного экспорта. В частности, в августе 2023 г. почти 75% всех морских поставок российской сырой нефти проходили в обход западной системы перевозок и страхования.

Впрочем, по данным CREA (Центр исследований энергетики и чистого воздуха), Россия в течение года после введения "потолка цен" на нефть все же недополучила около 34 млрд евро, что снизило ее доходы от экспорта этого топлива на 14%. В то же время страна-агрессорка продавала нефть выше этой максимальной цены, одновременно увеличивая объемы экспорта покупателям, не вводившим против нее санкции.

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