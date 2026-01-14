Юридическая мина под энергорынком: решение Верховного Суда угрожает энергетической безопасности

В условиях войны, когда стабильность энергоснабжения синоним национальной безопасности, любой системный сбой в функционировании рынка воспринимается особенно остро. Однако сегодня я хочу обратить внимание не на последствия ракетных атак, а на угрозу, возникшую внутри самой государственной системы. Речь идет о юридическом кризисе, который разворачивается на рынке публичных закупок энергоресурсов и создает опасный прецедент для любого бизнеса, сотрудничающего с государством на рыночных условиях.

Что произошло? Суть проблемы на простом языке

Представьте, что вы являетесь поставщиком горючего для государства и заключили контракт, когда рыночная цена составляла 30 грн за литр. Через несколько месяцев из-за мировых событий цена возросла до 40 грн. Вы подписываете дополнительное соглашение для отображения новой реальности. Еще через квартал цена снова меняется. Это нормальная логика работы с биржевыми товарами, цена на которые не является постоянной.

А теперь представьте следующее. Суд решает, что независимо от количества изменений цены ее общее повышение за все время действия договора не может превышать 10% от первоначальной. То есть, в нашем примере – не более 33 грн. Все, что выше - это нарушение, за которое вас заставят вернуть "сверхдоходы", которых на самом деле не существует, потому что вы сами покупали этот ресурс дорого.

Вердикт Великой Палаты: точка, которая может стать приговором

Долгое время рынок надеялся на здравый смысл и правовую определенность. К сожалению, 21 ноября 2025 года Большая Палата Верховного Суда приняла Постановление по делу № 920/19/24, которое фактически зацементировало самый плохой сценарий для поставщиков.

Суд пришел к выводу, что положения Закона "О публичных закупках" о возможности увеличения цены до 10% следует трактовать жестко. То есть лимит абсолютный, и общее увеличение цены за единицу товара не может превышать 10% от начальной цены договора, независимо от того, сколько дополнительных сделок было заключено.

Энергетика – не исключение. Специальная норма для газа и электроэнергии, на которую возлагался рынок, касается лишь частоты изменения цены (можно чаще одного раза в 90 дней), но не отменяет верхний предел в 10%.

Разъяснения Минэкономики не спасают. Суд указал, что письма-разъяснения министерства, которыми руководствовались поставщики и заказчики в 2021-2024 годах, не являются нормативно-правовыми актами и не освобождают от ответственности.

По данным Energy Club, органы прокуратуры уже инициировали сотни исков на основе этой логики. Теперь, после решения Большой Палаты, количество таких дел может возрасти лавинообразно, ставя под угрозу банкротства десятки компаний-поставщиков.

Парадокс законодательства: государство исправило ошибку, но продолжает наказывать за прошлое. Абсурд ситуации заключается в том, что Правительство фактически признало: норма о "потолке" в 10% недееспособна в условиях волатильности рынков, особенно во время войны.

Изменениями к Постановлению КМУ № 1178 (в редакции Постановления № 1067 от 01.09.2025 года) определено, что увеличение цены за единицу товара не более чем на 10 процентов применяется к каждому частному случаю увеличение цены за единицу товара (без ограничения количества изменений). А предельная измененная цена не должна превышать 50 процентов от первоначальной.

То есть только с 04.09.2025 г. государство официально ввело реалистичный механизм. Но поставщиков продолжают "догонять" по договорам 2021–2024 годов, когда поставщики действовали в условиях законодательной коллизии, которую государство само исправило впоследствии.

Время политической воли: что мы предлагаем

Эта проблема уже не о споре в суде, ведь суд свое слово сказал. Это о доверии к государству и энергетической безопасности в 2026 году. Если поставщиков заставляют возвращать средства за добросовестное исполнение контрактов в прошлом, они откажутся просто участвовать в новых тендерах для больниц, школ и водоканалов.

Energy Club совместно с участниками рынка осенью 2025 года обращался в парламентские комитеты по энергетике и экономическому развитию. Тогда мы предупреждали парламентариев о возможных тяжелых последствиях.

Сегодня мы призываем к законодательному урегулированию (фактически амнистии) для договоров, выполнявшихся до сентября 2025 года. Нельзя уничтожать рынок при выполнении установленных правил, несовершенство которых признало само правительство. Без вмешательства Верховной Рады мы рискуем потерять прозрачный рынок поставок электроэнергии в бюджетную сферу, а также доверие к государственным институтам.