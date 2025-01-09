Дроны, деньги и обучение: как Sense Bank поддерживает ВСУ

В умовах сучасної війни волонтерський рух – є невід’ємною частиною спротиву агресору. В першу чергу через меншу бюрократію в процесі досягнення поставлених цілей. Основними інструментами для цього, як і в державних структурах, що пов’язані з забезпеченням сил оборони України є люди, які займаються цим та гроші. Волонтери роблять неймовірну роботу, але для виконання багатьох завдань їм необхідна додаткова фінансова підтримка.

Завдяки донатам від українців та бізнесу військо отримає тисячі дронів, авто, запчастин та ще надзвичайну кількість необхідного устаткування необхідного для наближення перемоги. І український бізнес відіграє у цьому далеко не останню роль. Сотні та тисячі компаній, від малого до корпоративного бізнесу, на регулярній основі перераховують мільйони гривень до благодійних фондів та волонтерських організацій.

Sense Bank та його клієнти також не стоять осторонь та активно долучаються до боротьби за перемогу України. Так, один з найвідоміших благодійних проєктів Сенс Банку це – «Навчати перемагати», спільна ініціатива банку та фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим».

Зазначений проєкт створено для підтримки й зміцнення Сухопутних Військ Збройних Сил України.

Кінцевою метою проєкту «Навчати перемагати» є модернізація та оснащення одного з навчальних центрів Сухопутних Військ ЗСУ мобільною польовою навчальною базою, що буде оснащена мобільними робочими класами, житловими блоками, місцями для занять спортом, а також іншим необхідним для підготовки командирів відділень устаткуванням.

Коментуючи перший етап проєкту членкиня правління Sense Bank Інна Тютюн зазначила, що завдяки розробленій механіці збору участь у проєкті могли взяти всі клієнти банку.

«Ми віримо, що найголовніша та найефективніша українська зброя – це люди. Солдати та сержанти, які б’ються на передовій та наближають нашу перемогу. Від їх вишколу й знань отриманих у навчальних центрах та їхніх навичок залежить виконання поставлених перед ними задач та життя воїнів. Саме тому ми сконцентрували свою увагу на проєкті «Навчати перемагати». Розроблена нами механіка дозволила всім клієнтам долучитись до збору, оскільки при покупці товарів або послуг карткою банку на суму понад 100 грн Sense Bank перерахує з власного доходу 1 гривню на реалізацію проєкту. Дана механіка допомогла нам закумулювати 10 мільйонів гривень, які вже направлені на закупівлю необхідного для навчального центра обладнання», — підкреслила Інна Тютюн.

16 грудня 2024 року партнери, до яких долучився Театр ім. Івана Франка, організували закритий благодійний показ вистави «Конотопська відьма» режисера Івана Уривського. Понад 3,6 мільйона гривень було зібрано у вигляді пожертв клієнтів та партнерів банку, а ще понад 410 тисяч гривень вдалося залучити завдяки аукціону, що відбувся одразу після вистави.

Станом на сьогодні пантерами було зібрано понад 14 мільйонів гривень.

Та це не всі благодійні ініціативи Sense Bank, спрямовані на підтримку Збройних Сил України. Так, кожному з майже двох сотень працівників, які нині боронять Україну у повному обсязі збережено і два рази на місяць виплачується його середній заробіток. Станом на сьогодні банком виплачено понад 157 мільйонів гривень співробітникам – оборонцям України.

Директорка з управління персоналу Sense Bank Олена Велика у своєму коментарі зауважила, що для фінустанови важливо виплачувати заробітну плату кожному мобілізованому співробітнику.

«Це рішення — принципова позиція банку. Кожен захисник та захисниця, що стали на захист України безсумнівно – найкращі представники нашого колективу. Сьогодні в лавах Збройних Сил України проходить службу 186 співробітників та співробітниць Сенс Банку і для нас честь не просто зберегти за ними їхні робочі місця, а й постійно, без затримок виплачувати ринкову заробітну плату», - каже Олена Велика.

Крім того, Сенс Банк напряму підтримує військові частини, що виконують завдання по всій лінії бойових дій. Загалом було передано 257 безпілотників різних модифікацій та комплектуючих до них, 23 тепловізори та приладів нічного бачення, квадроцикли та безпілотники для евакуації поранених, засоби РЕБ, прожектори, а також ноутбуки, рації, старлінки, турнікети й інше необхідне бійцям устаткування. Зазначена допомога була направлена підрозділам ЗСУ, ГУР та Служби безпеки України. Загальна вартість вже переданого спорядження за 2024 рік перевищує 61,8 млн грн. На момент публікації матеріалу банк готував чергову партію допомоги на 16.1 мільйона гривень.

Перелік підрозділів та номенклатура допомоги постійно розширюються. У банку зазначають, що не припиняють роботу по розвитку та масштабуванню підтримки ЗСУ.

«Наша команда постійно працює у напряму розвитку проєктів, що пов’язані з підтримкою СОУ, – зазначає Інна Тютютн. – Для нас неймовірно важливо робити свій внесок у перемогу України, адже це, безумовно, найголовніше завдання всієї країни».