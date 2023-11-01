Каждый четвертый залог – бытовая техника. Во что и на каких условиях берут кредиты в ломбардах

На сегодняшний день в Украине работает 158 ломбардов. Ежемесячно в среднем рынок покидают 2-3 игрока как на добровольной, так и принудительной основе. Тем не менее люди продолжают активно использовать ломбарды для получения краткосрочных ссуд. Delo.ua выяснило, за какие нарушения НБУ регулярно лишает ломбарды лицензий и на каких условиях они кредитуют население.

За что Нацбанк отзывает лицензии у ломбардов

Сегодня абсолютное большинство ломбардов, в отношении которых Нацбанк примет меры влияния, это те, которые вообще не представляют регулятору отчетности, не представляют ее в полном объеме или совсем не выходят с регулятором на связь. Таких ломбардов немало, уверяют в Нацбанке. Тем более, если учитывать работающие в регионах, где идут боевые действия. Следовательно, в результате такие ломбарды просто вынуждены закрываться.

По данным НБУ, много есть и таких финучреждений, руководители которых находятся за границей и не находят возможности представлять отчетность регулятору.

"В случаях, когда мы не получаем информацию, чем занимается компания, мы вынуждены обращаться к ней с требованием подать отчетность. Если в установленный срок этого не происходит, компании просто аннулируется лицензия. Абсолютное большинство случаев аннулирования лицензий именно таково", – рассказывает нам директор. Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Татьяна Мосийчук.

Среди ломбардов есть такие, которые не функционируют и не предоставляют регулятору отчетности (так называемые "спящие" ломбарды).

"Во втором случае мы связываемся с компаниями и спрашиваем, планируют ли они возобновить деятельность. Другими словами, если такие ломбарды с нами на контакте, это не повод аннулировать им лицензию. Но с начала 2024 года согласно Закону Украины "О финансовых" услуги и финансовые компании", если ломбард не будет работать, лицензия у него будет отзываться", – добавляет нам Татьяна Мосийчук.

Директор Департамента лицензирования Нацбанка Михаил Федоренко в комментарии Delo.ua уточняет, что в последнее время Нацбанк приводит ломбарды (да и все небанки в целом) к новым лицензионным условиям и обязывает их подтверждать финансово имущественное состояние владельцев существенного участия. Нарушения в этих областях – тоже повод отобрать лицензию.

"Многие ломбарды, как и другие участники рынка, не выполнили в срок эти требования. Нашими первыми шагами по ним было выдвижение обязательств по устранению нарушений, если они раньше этого не сделали. Следующими шагами – приостановление и в основном аннулирование лицензии. Это касается всех небанковских учреждений", – говорит Михаил Федоренко.

Сколько украинцы одалживают у ломбардов и кто лидер на рынке

По последним отчетным данным НБУ, в течение I полугодия 2023 года ломбарды в целом выдали украинцам кредиты под залог более чем на 6,654 млрд грн . При этом стоимость принятого ломбардами залога составила за 6 месяцев почти 7,283 млрд грн (на 9% больше, чем объем кредитов). При этом украинцы за I полугодие погасили перед ломбардами обязательств на 6,28 млрд грн, из которых 1,03 млрд грн (16,4%) – на средства залога.

За 6 месяцев 2023 года услугами ломбардов украинцы воспользовались более 3 млн. раз, причем каждый пятый договор займа закрывался за счет залогового имущества (603,5 тыс. сделок). То есть мы видим, что часто люди просто относят в ломбард ценные вещи для получения их оценочной стоимости и изначально не собираются их выкупать. И это неудивительно, ведь средневзвешенная годовая процентная ставка ломбардов по кредитам не имела и в I полугодии составила 326% .

По объему доходов лидерами рынка являются следующие игроки*:

· "Донкредит" (Ломбард "Благо") – получил за полгода 162,95 млн грн доходов (обязательство – 108,18 млн грн);

· Ломбард "Первый" – 148,54 млн грн (обязательство – 550,6 млн грн);

· Ломбард "Капитал" – 132,14 млн грн (обязательство – 265,85 млрд грн);

· Ломбард "Финанс" – 105,5 млн грн (обязательство – 297,18 млрд грн);

· Ломбард "Кредит Юнион" – 100,35 млн грн (обязательство – 168,07 млрд грн).

*по данным НБУ за 1 полугодие 2023 года

Чтобы понять типичные условия кредитования, возьмем, например, ломбард "Благо". Он предоставляет кредиты новым клиентам максимум на 15 дней (ставка – 0,001% в день). Максимальная сумма – 100 тыс. грн. Если эту сумму взять и вернуть через две недели, доплатить сверху придется всего 15 грн. Для постоянных клиентов ставка выше – от 0,49 до 1,25%, в зависимости от выбранной оценки.

Если постоянный клиент возьмет залог в 100 тыс. грн, то уже через 15 дней должен (по наибольшей ставке) вернуть дополнительно 11,25 тыс. грн (переплата составит более 11% от взятого займа).

Какой залог украинцы несут в ломбарды

Если в течение I полугодия 2023-го ломбарды выдали украинцам кредитов на 6,654 млрд грн (работало 164 ломбарда), то за тот же период 2022-го, на который пришлось начало полномасштабной войны – 4,53 млрд грн . (на 2,124 млрд меньше, работало 195 ломбардов). Количество ломбардов сократилось на 31 игрока, а объем кредитов, напротив, вырос.

Справка : За I полугодие довоенного 2021 года общий объем кредитов составлял 8,69 млрд грн (тогда работало 287 ломбардов). В 2022 году за тот же период показатель сократился почти вдвое из-за оккупации ряда территорий, как вдвое сократилось и количество сделок: с 4,85 млн до 2,44 млн договоров.

Конечно, главной причиной увеличения объемов кредитования в I полугодии 2023 года является падение покупательной способности граждан, вынужденных пользоваться услугами ломбардов. Однако полномасштабная война практически не изменила типа залога, который граждане несут в ломбарды для получения ссуд.

За I полугодие 2023-го люди несли в ломбарды такой залог:

· Ювелирные изделия – на 4,825 млрд грн (72,5%);

· Бытовая техника – 1,79 млрд грн (26,9%);

· Другое имущество – 37,3 млн грн;

· Автомобили – 2,1 млн грн;

· Недвижимость – 0 млрд грн.

По итогам того же периода 2022-го типы залога были такими:

· Ювелирные изделия – на 3,309 млрд грн (73%);

· Бытовая техника – 1,185 млрд грн (26,1%);

· Другое имущество – 30,4 млн. грн.

· Автомобили – 3,9 млн грн.

· Недвижимость – 2 млн грн.

Традиционно с большим отрывом на первое место занимают ювелирные изделия. На втором месте – бытовая техника. Автомобили и недвижимость при этом украинцы не закладывают в ломбардах практически никогда, предпочитая кредит в МФО или банке под залог имущества, если возникает острая необходимость.

Если учесть тенденции предыдущих лет и текущих тенденций, можно предположить, что по итогам 2023 года объем предоставленных ломбардами кредитов достигнет отметки в 13 млрд грн, а количество сделок – 6 млн. При этом около 2 млрд грн украинцы погасят залог.