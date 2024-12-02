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Нацбанк обнаружил нарушения в 11 финкомпаниях и обязал исправить

Решения о применении мер воздействия вступили в силу с 29 ноября 2024 года
Компании обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к 11 финансовым компаниям, в частности в виде требования о принятии мер, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе проверок. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Компании обязаны привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины.

За нарушение пруденциальных требований меры воздействия применены к:

  • ООО "Финансовая компания МИА ГРУПП" (ЕГРПОУ 42337630);
  • ООО "Финансовая Компания "Арагон" (ЕГРПОУ 42014911);
  • ООО "Финансовая Компания "Юниверсал компани" (ЕГРПОУ 40152242);
  • ООО "Финансовая Компания "Прогрессивные финансы" (ЕГРПОУ 43966380);
  • ООО "В Лизинг" (ЕГРПОУ 39453869);
  • ООО "Импорт Карс Лизинг" (ЕГРПОУ 43604674);
  • ООО "ФК Профит" (ЕГРПОУ 43019891).

Указанные учреждения обязаны принять меры по устранению нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины в срок до 25 декабря 2024 года.

В свою очередь,

  • ООО "Финансовая компания "Капитал Джиринг" (ЕГРПОУ 40091114);
  • ООО "Зет-Финанс" (ЕГРПОУ 41469490);
  • ООО "Эф Эс Джи" (ЕГРПОУ 43583241).

  Обязаны принять меры для исправления   нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины сроком до 01 января 2025 года.

Кроме этого,

  • ООО "Клай Кредит" (ЕГРПОУ 43616748) – обязано принять меры и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 10 января 2025 года.

Решения о применении мер воздействия вступили в силу с 29 ноября 2024 года.

Что такое прудеционные требования

Положением о пруденциальных требованиях к финансовым компаниям определено:

  • требования относительно достаточности собственного капитала, минимальный размер которого определяется с учетом видов и количества услуг финансовой компании;
  • норматив левериджа, который позволит сбалансировать использование финансовыми компаниями собственных и привлеченных средств и будет рассчитываться как отношение суммы уплаченного уставного капитала и резервного капитала к обязательствам финансовой компании.

Ранее сообщалось, что в октябре НБУ применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Автор:
Ольга Опенько