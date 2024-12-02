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Нацбанк виявив порушення в 11 фінкомпаніях і зобов'язав виправити
Національний банк України застосував заходи впливу до 11 фінансових компаній, зокрема у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення порушень, виявлених під час перевірок. Про це інформує пресслужба регулятора.
Компанії зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України.
За порушення пруденційних вимог заходи впливу застосовані до:
- ТОВ "Фінансова компанія МІА ГРУП" (ЄДРПОУ 42337630);
- ТОВ "Фінансова Компанія "Арагон" (ЄДРПОУ 42014911);
- ТОВ "Фінансова Компанія "Юніверсал компані" (ЄДРПОУ 40152242);
- ТОВ "Фінансова Компанія "Прогресивні фінанси" (ЄДРПОУ 43966380);
- ТОВ "В Лізинг" (ЄДРПОУ 39453869);
- ТОВ "Імпорт Карс Лізинг" (ЄДРПОУ 43604674);
- ТОВ "ФК Профіт" (ЄДРПОУ 43019891).
Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства України у строк до 25 грудня 2024 року.
Наступні три компанії зобов’язані вжити заходів для виправлення порушень та привести свою діяльність у відповідність з вимогами законодавства України у строк до 01 січня 2025 року.
- ТОВ "Фінансова компанія "Капітал Джірінг" (ЄДРПОУ 40091114);
- ТОВ "Зет-Фінанс" (ЄДРПОУ 41469490);
- ТОВ "Еф Ес Джи" (ЄДРПОУ 43583241).
Окрім цього:
- ТОВ "Клай Кредит" (ЄДРПОУ 43616748) зобов’язане вжити заходів та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 10 січня 2025 року.
Рішення про застосування заходів впливу набрали чинності з 29 листопада 2024 року.
Що таке прудеційні вимоги
Положенням про пруденційні вимоги до фінансових компаній визначено:
- вимоги щодо достатності власного капіталу, мінімальний розмір якого визначатиметься з урахуванням видів та кількості послуг фінансової компанії;
- норматив левериджу, який дасть змогу збалансувати використання фінансовими компаніями власних та залучених коштів і розраховуватиметься як відношення суми сплаченого статутного капіталу та резервного капіталу до зобов’язань фінансової компанії.
Раніше повідомлялось, що у жовтні НБУ застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установ за порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.