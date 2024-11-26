НБУ розширює наглядові функції за небанківськими надавачами фінпослуг

Національний банк України оновив свою організаційну структуру задля розширення та поглиблення нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.

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Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що задля підвищення інституційної спроможності регулятора було реорганізовано Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та створено на його основі Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.

Як повідомляють в НБУ, новостворений департамент матиме розширені повноваження та межі відповідальності. Він не лише продовжить виконувати всі функції Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг, але й виконуватиме низку нових функцій.

Зокрема, здійснення безвиїзного нагляду за:

надавачами фінансових та супровідних послуг (крім колекторських компаній, бюро кредитних історій, юридичних осіб, яким видано ліцензію на здійснення операцій з готівкою, надавачів послуг, що є допоміжними до платіжних послуг) та їх відокремленими підрозділами;

небанківськими фінансовими групами (крім небанківських фінансових груп, відповідальними особами яких визначено небанківських надавачів платіжних послуг), учасниками таких небанківських фінансових груп, а також особами, які у встановленому Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", спеціальними законами порядку надають послуги з аутсорсингу надавачам небанківських фінансових послуг.

Як пояснюють в НБУ, впровадження нової структури покликане посилити диференціацію другої лінії внутрішніх контролів в межах департаменту, сформувати центри компетенцій, які будуть незалежно ідентифікувати специфічні ризики конкретних ринків, підсилювати роботу наглядових команд, сприяти переходу до ризик-орієнтованого підходу завдяки поглибленню експертизи.

Нагадаємо, у жовтні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася з 926 (станом на 01 жовтня 2024 року) до 897 (станом на 01 листопада 2024 року). Водночас кількість банків залишилася незмінною – 62.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.