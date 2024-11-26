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НБУ расширяет надзорные функции за небанковскими поставщиками финуслуг

НБУ. Фото: bank.gov.ua
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины обновил свою организационную структуру для расширения и углубления надзора за небанковскими поставщиками финансовых услуг.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что для повышения институциональной возможности регулятора был реорганизован Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг и создан на его основе Департамент надзора за небанковскими предоставлятелями финансовых услуг.

Как сообщают в НБУ, вновь департамент будет иметь расширенные полномочия и пределы ответственности. Он не только продолжит выполнять все функции Департамента по надзору за рынком небанковских финансовых услуг, но и будет выполнять ряд новых функций.

В частности, осуществление безвыездного надзора за:

  • предоставлятелями финансовых и сопроводительных услуг (кроме коллекторских компаний, бюро кредитных историй, юридических лиц, которым выдана лицензия на осуществление сделок с наличными, предоставлятелей услуг, вспомогательных к платежным услугам) и их обособленными подразделениями;
  • небанковскими финансовыми группами (кроме небанковских финансовых групп, ответственными лицами которых определены небанковские предоставлятели платежных услуг), участниками таких небанковских финансовых групп, а также лицами, которые в установленном Законом Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", специальными законами порядке предоставляют услуги по аутсорсингу предоставителям небанковских финансовых услуг.

Как поясняют в НБУ, внедрение новой структуры призвано усилить дифференциацию второй линии внутренних контролей в рамках департамента, сформировать центры компетенций, которые будут независимо идентифицировать специфические риски конкретных рынков, усиливать работу наблюдательных команд, способствовать переходу к риск-ориентированному подходу благодаря углублению экспертизы.

Напомним, в октябре количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось с 926 (по состоянию на 01 октября 2024 г.) до 897 (по состоянию на 01 ноября 2024 г.). В то же время количество банков осталось неизменным – 62.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины одобрило концепцию проведения оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.

Автор:
Светлана Манько