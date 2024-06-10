Сколько украинцев признали банкротами в 2024 году

По данным Верховного суда, 343 украинца подали на банкротство за первые 5 месяцев 2024 года. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Всего за последние 5 лет в Украине открылось около 2 тысяч дел о банкротстве людей.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Опендатабот".

В 2,2 раза увеличилось количество дел о банкротстве людей

Отмечается, что с начала года 343 украинца подали в суд, чтобы их сочли неплатежеспособными.

"Количество дел о банкротстве людей возросло в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. К слову, за весь прошлый год этот статус приобрели 575 человека", - отмечают аналитики.

По их данным, меньше всего дел о банкротстве людей было открыто в 2019 году.

"Это был первый год, когда закон разрешил гражданам признавать себя неплатежеспособными через суд. Тогда было открыто 22 дела о банкротстве людей. С тех пор количество людей, которые хотели признать себя неплатежеспособными, постоянно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2, 7 раз за 2021 год", - подчеркивают в "Опендатабот.

Каждый второй банкрот – в возрасте от 25 до 45 лет

Как сообщают в "Опендатабот", всего за все время было открыто 1993 дела о банкротстве украинцев. Каждый второй банкрот – в возрасте от 25 до 45 лет: 58% или более 1,1 тыс.

Треть банкротов старше 45 лет - 38,3% или 764 человека. Меньше всего банкротов среди молодежи до 25 лет — всего 3,7%.

Гендерное распределение оказалось почти равноценным. 54% всех банкротов – мужчины, а 46% – женщины.

Статистика не отображает реальное количество должников

По мнению Дениса Лихопека, адвоката, арбитражного управляющего, специалиста по вопросам банкротства, судебная статистика не отображает реальное количество должников в затруднительном положении, которым помогла бы процедура банкротства.

"Однако эта процедура не известна и распространена среди украинцев, и на то есть несколько причин: это дорого, сложно и непонятно без помощи адвоката, на которого у должника уже просто может не стать средств", - подчеркивает Лихопек.

Кроме того, как отмечает эксперт, кредиторы и финансовые учреждения не очень охотно представляют свои требования в такие судебные дела, надеясь взыскать долг после восстановления платежеспособности человека и сэкономить на судебных издержках, или наоборот, пытаются торпедировать процедуру, дискредитируя должника.

"С другой стороны, гражданам тоже необходимо понять, что эта процедура не о списании долгов, а о попытке найти согласие с кредиторами с помощью судебной процедуры и арбитражного управляющего", - комментирует Лихопек.

Заметим, Верховная Рада разрешила физическим лицам приобретать статус банкрота еще в октябре 2018 года. Полноценно процедура начала работу уже в 2019 году. С тех пор человек, попавший в затруднительное материальное положение, может инициировать свое банкротство и, пройдя всю процедуру, освободиться от долгов.

Ранее в "Опендатаботе" сообщали о том, что за первые 4 месяца 2024 года прекратила свою деятельность почти 31 тысяча ФЛП. Чаще всего предприниматели закрывают бизнесы в Киеве, Харьковской и Днепропетровщине. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.