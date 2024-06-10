Скільки українців визнали банкрутами у 2024 році

За даними Верховного суду, 343 українців подали на банкрутство за перші 5 місяців 2024 року. Це у 2,2 рази більше, ніж минулого року. Загалом за останні 5 років в Україні відкрилось майже 2 тисячі справ про банкрутство людей.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

У 2,2 рази побільшало справ про банкрутство людей

Зазначається, що від початку року 343 українці подали до суду, аби їх визнали неплатоспроможними.

"Кількість справ про банкрутство людей зросла у 2,2 рази у порівнянні до відповідного періоду торік. До слова, за весь минулий рік цей статус набули 575 людини", - зауважують аналітики.

За їхніми даними, найменше справ про банкрутство людей було відкрито у 2019 році.

"Це був перший рік, коли закон дозволив громадянам визнавати себе неплатоспроможними через суд. Тоді було відкрито 22 справи про банкрутство людей. Відтоді кількість людей, які хотіли визнати себе неплатоспроможними, постійно зростала: у 8,3 рази за 2020 рік та у 2,7 рази за 2021 рік", - підкреслюють в "Опендатабот.

Кожен другий банкрут — у віці від 25 до 45 років

Загалом за весь час було відкрито 1 993 справи про банкрутство українців. Кожен другий банкрут — у віці від 25 до 45 років: 58% або понад 1,1 тис.

Третина банкрутів старша за 45 років — 38,3% або 764 людини. Найменше банкрутів серед молоді до 25 років — лише 3,7%.

Гендерний розподіл виявився майже рівноцінним. 54% усіх банкрутів — чоловіки, а 46% — жінки.

Статистика не відображає реальну кількість боржників

На думку Дениса Лихопьока, адвоката, арбітражного керуючого, фахівця з питань банкрутства, судова статистика не відображає реальну кількість боржників у скрутному становищі, яким допомогла би процедура банкрутства.

"Проте ця процедура не є відомою та поширеною серед українців, й на те є кілька причин: це дорого, складно та незрозуміло без допомоги адвоката, на якого в боржника вже просто може не стати коштів", - підкреслює Лихопьок.

Крім того, як зауважує експерт, кредитори та фінансові установи не вельми охоче подають свої вимоги у такі судові справи, сподіваючись стягнути борг після відновлення платоспроможності людини та зекономити на судових витратах, або навпаки, намагаються торпедувати процедуру, діскредитуючи боржника.

"З іншого боку, громадянам теж необхідно усвідомити, що ця процедура не про списання боргів, а про спробу знайти згоду з кредиторами за допомогою судової процедури та арбітражного керуючого", - коментує Лихопьок.

Зауважимо, Верховна Рада дозволила фізичним особам набувати статус банкрута ще у жовтні 2018 року. Повноцінно процедура почала працювати вже у 2019 році. З того часу людина, яка потрапила у скрутне матеріальне становище, може ініціювати своє банкрутство і, пройшовши всю процедуру, звільнитися від боргів.

Раніше в "Опендатабот" повідомляли про те, що за перші 4 місяці 2024 року припинила свою діяльність майже 31 тисяча ФОПів. Найчастіше підприємці закривають бізнеси у Києві, на Харківщині та Дніпропетровщині. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.