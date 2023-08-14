Долговечный и с хорошей камерой. Представлен складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 (ФОТО)

Компания Xiaomi представила свой новый складной смартфон Mix Fold 3. Он имеет камеру с пятикратным перископическим зумом, а также довольно тонкий. Об этом пишет Engadget.

Аппарат оснастили процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,36 ГГц.

Размер внешнего экрана составляет 6,56 дюймов (разрешение – 2520×1080 пикселей, частота – 120 Гц), тогда как внутренний имеет 8,025 дюйма (2160×1916 пикселей, 120 Гц). Поставщиком обоих дисплеев является Samsung.

В разложенном виде Mix Fold 3 имеет 5,26 мм толщины, в сложенном – 10,86 мм. Вес новинки – 255 грамм. Для сравнения, толщина недавно представленного Samsung Galaxy Fold 5 составляет 13,4 мм в сложенном состоянии, а вес – 253 грамма.

Xiaomi уверяет, что гаджет рассчитан на 500 тыс. сгибаний, что гораздо больше, чем 200 тыс., которые обещают для Galaxy Fold 5.

Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Xiaomi / X (Twitter) Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Xiaomi / X (Twitter) Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Xiaomi / X (Twitter) Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Xiaomi / Weibo Xiaomi Mix Fold 3. Фото: Xiaomi / Weibo

Mix Fold 3 получил четыре тыловые камеры Leica:

50-мегапиксельную основную с оптической стабилизацией;

12-мегапиксельную ультраширокую;

10-мегапиксельный телеобъектив;

10-мегапиксельный перескопический модуль с пятикратным зумом.

Для селфи есть 20-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон будет стоить от около 1240 долларов (за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти) до 1515 долларов (16 ГБ + 1 ТБ). Однако официально Xiaomi Mix Fold 3 будет доступен только на китайском рынке.