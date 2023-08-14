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Довговічний і з хорошою камерою. Представлено складаний смартфон Xiaomi Mix Fold 3 (ФОТО)
Компанія Xiaomi представила свій новий складаний смартфон Mix Fold 3. Він має камеру з пяʼтикратним перископічним зумом, а також доволі тонкий. Про це пише Engadget.
Апарат оснастили процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з тактовою частотою до 3,36 ГГц.
Розмір зовнішнього екрана становить 6,56 дюймів (роздільна здатність – 2520x1080 пікселів, частота – 120 Гц), тоді як внутрішній має 8,025 дюйма (2160x1916 пікселів, 120 Гц). Постачальником обох дисплеїв є Samsung.
У розкладеному вигляді Mix Fold 3 має 5,26 мм товщини, в складеному – 10,86 мм. Вага новинки – 255 грамів. Для порівняння, товщина нещодавно представленого Samsung Galaxy Fold 5 становить 13,4 мм у складеному стані, а вага – 253 грами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Xiaomi запевняє, що ґаджет розраховано на 500 тис. згинань, що набагато більше за 200 тис., які обіцяють для Galaxy Fold 5.
Mix Fold 3 отримав чотири тилові камери Leica:
- 50-мегапіксельну основну з оптичною стабілізацією;
- 12-мегапіксельну ультрашироку;
- 10-мегапіксельний телеобʼєктив;
- 10-мегапіксельний перескопічний модуль із пʼятикратним зумом.
Для селфі є 20-мегапіксельна фронтальна камера.
Смартфон коштуватиме від близько 1240 доларів (за версію із 12 ГБ оперативної та 256 ГБ основної пам’яті) до 1515 доларів (16 ГБ + 1 ТБ). Однак офіційно Xiaomi Mix Fold 3 буде доступний лише на китайському ринку.