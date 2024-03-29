В сети появились характеристики Redmi Note 13 Turbo

Ожидается, что в ближайшие недели компания Xiaomi представит свой новый смартфон Redmi Note 13 Turbo, который на глобальном рынке выйдет под названием Poco F6. По данным инсайдеров, у телефона будет плоский дисплей, и ожидается, что он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

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Об этом сообщает Weibo.

Согласно просочившимся в сеть данным, Note 13 Turbo будет оборудован над быстрой проводной зарядкой на 90 Вт, а емкость аккумулятора новинки должна составлять 5000 мАч. Это значительный скачок по сравнению с предшественником телефона и что-то необычное для семейства Redmi Note и телефонов Poco.

Разрешение экрана – 1220p. По всей вероятности, это OLED-дисплей со сканером отпечатков пальцев под ним.

Основная камера на задней панели, по словам источника, будет иметь сенсор Sony IMX882 на 50 Мп и снимать в режиме 5К, в то время как фронтальная – "всего" на 20 Мп.

Как пишет IT House, 27 марта генеральный менеджер бренда Redmi Ван Тенг, обнародовал снимки новой серии мобильных телефонов Redmi, оснащенных процессором Snapdragon 8s Gen 3. Скорее всего, речь идет о Note 13 Turbo.

Если слухи подтвердятся и Note 13 Turbo выйдет на рынок со Snapdragon 8s, он станет первым устройством из популярной линейки среднего ценового сегмента с столь мощной платформой.

С середины января в Украине продается пять смартфонов нового поколения Xiaomi Redmi Note 13 .

Линейка представлена аппаратами: Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 Pro 5G, а также топовый Redmi Note 13 Pro+ 5G.

Причем флагман 13-го поколения Redmi Note 13 Pro+ стоит 18-20 тыс грн в зависимости от комплектации, и имеет ряд неоспоримых преимуществ: усиленная защита от пыли и воды по стандарту IP68 и быструю зарядку на 120 Вт.