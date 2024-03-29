В мережі з'явилися характеристики Redmi Note 13 Turbo

Очікується, що найближчими тижнями компанія Xiaomi презентує свій новий смартфон Redmi Note 13 Turbo, який на глобальному ринку вийде під назвою Poco F6. За даними інсайдерів, телефон матиме плоский дисплей, і очікується, що він буде оснащений чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

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Про це повідомляє Weibo.

Згідно з даними, які просочилися в мережу, Note 13 Turbo буде обладнаний над швидкою дротовою зарядкою на 90 Вт, а ємність акумулятора новинки повинна складати 5000 мАг. Це значний стрибок у порівнянні з попередником телефону і щось незвичайне для сімейства Redmi Note та телефонів Poco.

Роздільна здатність екрану - 1220p. Ймовірно, це OLED-дисплей зі сканером відбитків пальців під ним.

Основна камера на задній панелі, за словами джерела, матиме сенсор Sony IMX882 на 50 Мп і зніматиме у режимі 5К, тоді як фронтальна – "лише" на 20 Мп.

Як пише IT House, 27 березня генеральний менеджер бренду Redmi Ван Тенг, оприлюднив знімки нової серії мобільних телефонів Redmi, оснащених процесором Snapdragon 8s Gen 3. За даними інсайдерів, йдеться про Note 13 Turbo.

Якщо чутки підтвердяться і Note 13 Turbo вийде на ринок з Snapdragon 8s, він стане першим пристроєм з популярної лінійки середнього цінового сегмента з такою потужною платформою.

Додамо, що з середини січня в Україні продається п'ять смартфонів нової покоління Xiaomi Redmi Note 13.

Лінійка представлена апаратами: Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro,Redmi Note 13 Pro 5G, а також топовий Redmi Note 13 Pro+ 5G.

При чому, флагман 13-го покоління Redmi Note 13 Pro+ коштує 18-20 тис грн в залежності від комплектації, і має ряд беззаперечних переваг: посилений захист від пилу та води по стандарту IP68 і швидку зарядку на 120 Вт.