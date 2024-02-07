Хто з п'яти нових Redmi Note може стати бестселером. Тест Note 13 Pro та Note 13 Pro 5G

З середини січня в Україні продається п'ять смартфонів нової покоління Xiaomi Redmi Note 13. В цій статі ми закінчимо огляд лінійки, сфокусувавшись на гаджетах класу “середній+” Redmi Note 13 Pro і Redmi Note 13 Pro 5G, а також порівняємо всі п'ять пристроїв лінійки, яка дозволить користувачу підібрати телефон під свої потреби та бюджет.

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Бренд Xiaomi вже не перший рік затребуваний в Україні. Незмінні і очікування від лінійки Redmi, яка пропонує "народні" смартфони середнього класу - власник хоче отримати преміальний функціонал за доступною ціною, але без вайбу дешевого китайського телефону.

В цій статті ми дослідимо, чи є сенс придбати майже середній Redmi Note 13 Pro за 13 тис. грн та майже топовий Redmi Note 13 Pro 5G за 16 тис. грн, якщо флагман серії Redmi Note 13 Pro+ з 8/256 Гб коштує 17 тис грн.

Note 13 Pro 5G (зліва) та Note 13 Pro. На задній панелі обох телефонів залишаються відбитки пальців. Фото: Delo.ua

Ці гаджети укомплектовані стандартним для їх класу обсягом оперативної пам'яті на 8 Гб і з SSD-накопичувачем на 256 Гб. В Україні альтернативних комплектацій цих пристроїв немає, тому якщо хочеться 12/512 Гб, доведеться взяти максимальний Redmi Note 13 Pro+ за 20 тис. грн.

На українському ринку Redmi Note 13 Pro представлений в трьох кольорах - чорному Midnight Black, кольору "металік" з додаванням зеленого Forest Green та фіолетовим металіком Lavender Purple. Версія 5G теж доступна в трьох кольорах - чорному Midnight Black, блакитному Ocean Teal та біло-фіолетовому Aurora Purple.

На ввезенні гаджетів в Україну спеціалізується компанія "Алло", яка і надала редакції телефони для тестування.

Note Pro 13 як найбільш збалансований в лінійці

Середній телефон лінійки в лінійці Redmi Note Pro 13 став швидшим в порівнянні з попереднім поколінням Redmi Note 12. Телефон отримав процесор MediaTek Helio G99 проти Dimensity 1080 у попередника, а графічний чіп "прокачався" до Mali-G57 MC2 в порівнянні з Mali-G68. Відчутно кращою стала і камера з трьома фотомодулями - тепер це основна камера на 200 Мп, "широкоформатка" на 8 Мп та 2-х мегапіксельна камерою для макрозйомки.

Redmi Note Pro 13. Фото: Delo.ua

Майже топовий Redmi Note Pro 13 5G теж добряче підріс - тепер він оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 проти Dimensity 108 в попередній версії, а графічна складова "прокачалася" до Adreno 710 проти Adreno 618. Камера тут аналогічна, на 200/8/2 МП, краща за камеру попередника.

Модель Кількість балів в бенчмарку Geekbench6 Різниця до попереднього покоління Redmi Note 12 Pro 2008 - Redmi Note 13 Pro 2678 +33% Redmi Note 12 Pro 5G 2210 - Redmi Note 13 Pro 5G 2834 +28%

Ріст продуктивності процесора відповідно на 33% і 28% можна вважати непоганим, особливо на фоні молодшого в лінійці Redmi Note 13, для якого перехід з 12 на 13 покоління відбувся взагалі без модернізації "заліза".

Так як редакція вже встигла оцінити три з п'яти телефонів лінійки, було вирішено співставити швидкодію всієї лінійки в одній таблиці:

Модель Redmi Note 13 Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Назва процесору Snapdragon 685 Dimensity 6080 Helio G99 Snapdragon 7s Gen 2 Dimensity 7200 Ultra Ціна, тис. грн. 9,3 11 13 16 17 Різниця з попереднім смартфоном - +18% +18% +23% +6% Кількість балів в бенчмарку Geekbench6 1565 2087 2678 2834 2967 Різниця з попереднім процесором - +33% +28% +6% +5% Назва графічного чіпу Adreno 610 Mali-G57 Mali-G57 MC2 Adreno 710 Mali-G610 MC4 Усереднена кількість балів в бенчмаркуGeekbench 6 GPU Vulkan 577 797 1264 1637 3440 Різниця з попереднім відеочіпом - +38% +58% +29% +110%

За швидкодією найбільш вигідною є купівля "середнього" Redmi Note 13 Pro, він суттєво опереджає молодші моделі в бенчмарках, і при цьому поступається в ціні старшим моделям. Саме він є найбільш збалансованим з точки зору продуктивності для середнього користувача.

Втім, якщо на телефоні планується запускати вимогливі ігри, безальтернативним стане топовий Redmi Note 13 Pro+, за потужністю відеочіпу він суттєво випереджає "колег" по лінійці.

Що пропонує Redmi Note 13 Pro

При першому знайомстві з телефоном увагу привертають його масивні камери, найбільші в лінійці. За цим параметром Redmi Note 13 Pro випереджає навіть флагмана Redmi Note 13 Pro+, хоча на якість зйомки розмір не впливає.

Масивні камери Redmi Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

В іншому телефон досить сильно схожий на інші моделі серії, співпадає і частина запропонованих для цього смартфону кольорів.

Дизайн

Redmi Note 13 Pro виглядає симпатично. Є побоювання, що дзеркальна скляна задня панель збиратиме на себе подряпини від експлуатації, але це навряд чи має велике значення, так як переважна більшість користувачів триматиме телефон в захисному чохлі. Гаджет зручно сидить в руці і не відчувається дешевим, хоча не дає і відчуття преміальності.

Note 13 Pro 5G (зліва) та Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

Повнорозмірний Redmi Note 13 Pro (габарити - 161 x 74 x 8 мм при масі 187 грамів) майже ззовні майже не відрізняється від попередника з 12-го покоління. Новацією є масивний блок камер, які візуально мають товщину ледве не в половину телефону. Це ще одна причина, чому гаджет краще носити в захисному чохлі - він схильний чіплятися камерами за кишеню або сумку.

Також телефону б не завадив захист від вологи на рівні стандарту IP68 ,який є лише у флагмана Note 13 Pro+. Redmi Note 13 Pro виготовляється за стандартом IP54 і захищений від бризок, але ми не рекомендуємо користуватися ним, наприклад в ванній - корпус телефону досить слизький, тому є ризик його втопити або розбити об підлогу.

Продуктивність

Середній смартфон нової лінійки серйозно випереджає за продуктивністю дві молодші моделі (на 71% і 33% відповідно), тоді як двом старшим поступається на менш значні 5% і 11%. Тому з точки зору чисел цей процесор є найвигіднішим в сімействі Note 13.

Варто враховувати, що Redmi Note 13 Pro комплектується застарілим процесором MediaTek Helio G99-Ultra, анонсованим ще в травні 2022 року. Теоретично він може гірше справлятися з застосунками, ніж сучасні "ядра", але при реальній експлуатації жодних проблем помічено не було. В повсякденних завданнях смартфон показує себе добре, а його продуктивність в іграх є достатньою.

Ємність його акумулятора складає стандартні 5000 мАг, автономності телефону цілком достатньо для інтернет-серфінгу протягом 11 годин або 6-7 годин безперервних ігор.

Дисплей

Як і інші моделі лінійки, екран є одною з найсильніших сторін Redmi Note 13 Pro. Він комплектується AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2400х1080 пікселів з епоганою передачею кольорів і яскравістю до 1300 кд/м2. Частота оновлення екрану - 120 Гц, що менше за топові на ринку 144 Гц, але і вони забезпечують плавну анімацію при прокрутці сайтів або в іграх. Крім того, дисплей не випромінює синього світла і не мерехтить, зо важливо для користувачів, котрі піклуються за свій зір.

Redmi Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

Смартфон має щільність пікселів в 395 ppi, як і дві молодші моделі лінійки, тоді як Note 13 Pro 5G і флагман Note 13 Pro+ постачаються з 446 ppi. Однак, Redmi Note 13 Pro отримав від дорожчих телефонів більш просунуту захисну плівку Corning Gorilla Glass 5, хоча дві початкові моделі комплектуються Gorilla Glass 3.

Загалом, до дисплею Redmi Note 13 Pro за час користування пристроєм не виникло жодних зауважень. Інші його сильні сторони - тонкі і стильні рамки на передній панелі і натуральна передача кольорів.

Камера

Redmi Note 13 Pro, які і дві старші моделі лінійки, має основну камеру на 200 МП, що є сильним аргументом на користь цієї моделі. Якість його камери цілком відповідає ціні - вона краща за молодші моделі, але дещо поступається флагманській камері, попри однакові параметри "на папері".

Користувач може робити знімки з цифровим зумом до 4-кратного збільшення зображення. Із мінусів всієї лінійки - відео можна записувати лише зі швидкістю до 60 кадрів на секунду, для Redmi Note 13 Pro у якості 1080р.

При зйомці на основну камеру часто дещо не вистачає яскравості, і її доводиться підлаштовувати вручну. З іншого боку, розмиття зображення сильніше, ніж очікується, а деталізація - навпаки, трохи нижча. При цьому топовий Note 13 Pro+ з аналогічним модулем камери позбавлений подібних недоліків. Це виглядає як маркетинговий прийом Xiaomi, коли якість фотографій напряму залежить від вартості смартфону.

Зйомка на камеру Redmi Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

Зйомка на камеру Redmi Note 13 Pro+ 5G. Фото: Delo.ua

Ширококутна камера на 8 МП робить непогані знімки, проте чіткість країв кадру знижена. Також у модулі є 2-МП камера для макрознімків.

Фронтальна камера робить знімки з роздільною здатністю до 16 МП. Яскравість та деталізація знімків на хорошому рівні.

Комплектація

Redmi Note 13 Pro завдяки зарядному пристрою на 67 Вт має перевагу перед двома молодшими моделями з їх 33-ваттними зарядками. Попри суттєву різницю в цифрах, в реальності ця цифра не є принциповою - молодші телефони набирають з 0% до 100% приблизно за дві години, тоді як Redmi з зарядкою на 67 Вт заряджаються трохи довше години, а топовий 120 Note 13 Pro+ набирає заряд за +/- 35 хвилин.

Redmi Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

Добре мати потужну зарядку коли треба швидко підзарядити телефон, але якщо власник ставить його на зарядку щоночі, це не має такого значення, бо кожен телефон з лінійки здатен забезпечити роботу протягом наступної доби.

Redmi Note 13 Pro має в коробці все необхідне - захисну плівку, 67-ваттну зарядку і захисний чохол. Власнику не треба закладати в бюджет додаткові кошти, тому більше 13 тис. грн за цей телефон платити не доведеться.

Що пропонують конкуренти?

Redmi Note 13 Pro має збалансовані характеристики, які досить складно перебити конкурентам. З бюджетом в 13 тис. грн можна взяти продуктивний POCO X5 Pro 5G 8/256 для ігор, укомплектований дещо продуктивнішим чипом Snapdragon 778G і значно потужнішою графікою від Adreno 642L. За ці гроші є ще POCO X6 5G 12/256GB з потужнішими Snapdragon 7s Gen 2/Adreno 710 і Motorola Moto Edge 40 8/256GB з кращим дисплеєм і співставною продуктивністю в іграх.

Попри переваги в синтетичних тестах, жоден з цих смартфонів не має серйозної переваги перед Redmi Note 13 Pro за сукупністю споживчих характеристик, тому тут популярність кожної з моделей залежатиме від вподобань покупця, і у героя огляду є гарні шанси завоювати популярність.

Redmi Note 13 Pro: +3 тис грн за технологічність

Четвертий телефон в лінійці - це майже топовий Note 13 Pro+, але без потужної зарядки, захисту від вологи за стандартом IP68 і стильних заокруглених боковин екрану. Він дешевший за лідера лінійки на 2 тис. грн, позбавлений флагманської харизми, але за характеристиками обходить молодший Redmi Note 13 Pro.

Дизайн

Екстер'єр Redmi Note 13 Pro 5G мало відрізняється від молодшого Redmi Note 13 Pro: все та ж дзеркальна задня панель зі скла, на якій вигравійована додаткова інформація про телефон. Відчуття від телефону в руці нічим не відрізняються від версії Pro: стильний і витриманий дизайн, але пристрій бажано носити в захисному чохлі через підвищену слизькість.

Redmi Note 13 Pro 5G. Фото: Delo.ua

Блок камер у Note 13 Pro 5G виглядає не настільки потужно, як у молодшого Note 13 Pro, і не перетягує на себе увагу. Навпаки, блок камер у Note 13 Pro 5G виділений в окремий зручний п'єдестал, на якому в логічній послідовності розміщені основна камера на 200 Мп, "широкоформатка" на 8 Мп та 2-х мегапіксельна камерою для макрозйомки.

Redmi Note 13 Pro 5G не відрізняється за габаритами ні від попередника Redmi Note 12 Pro 5G, ні від молодшого Note 13 Pro, і має розміри звичайного смартфону - 161x74x8 мм.

Продуктивність

Передтоповий смартфон нової лінійки з процесором Snapdragon 7s Gen 2 випереджає середню модель Redmi Note 13 Pro лише на 6%, тоді як коштує на 23% дорожче. Цей телефон виглядає цікавіше в іграх, його відеочіп демонструє приріст в 29% проти середнього в лінійці Redmi Note 13 Pro.

Процесор Note 13 Pro 5G був анонсований в вересні 2023 року, цей "камінь" виготовляється за 4-нм техпроцесом проти технологічного процесу на 6 мікрон у Helio G99-Ultra в Note 13 Pro. Тому потенціальний покупець має оцінити, що йому більше до вподоби: збалансований і адекватний своїй ціні Note 13 Pro, або більш технологічний і дорожчий Note 13 Pro 5G.

"Батарейка" обох телефонів не виходить за рамки стандартних 5000 мАг, тому автономності обох телефонів вистачає для інтернет-серфінгу протягом 10-11 годин, або 6-7 годин безперервних ігор.

Дисплей

Якщо дисплеї молодших моделей лінійки виглядають адекватно їхній ціні, то екран Note 13 Pro 5G відноситься до більш високого флагманського рівня. В ньому встановлений AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2712x1220 пікселів (проти 2400х1080 у трьох молодших моделей) і яскравістю до 1350 кд/м2 (проти 1300 кд/м2).

Note 13 Pro 5G. Фото: Delo.ua

Кращої якості зображення досягає завдяки вищій щільності пікселів - 446 ppi проти 395 ppi у трьох молодших моделей, ця різниця помітна візуально. Також Note 13 Pro 5G постачається з старшою в лінійці захисною плівкою Corning Gorilla Glass 5.

Частота оновлення екрану в 120 Гц не відрізняється від Note 13 Pro, але її вистачає для плавної анімації при прокрутці сайтів або в іграх. Дисплей Note 13 Pro 5G не випромінює синього світла і не мерехтить, а ШІМ-модуляція забезпечує ефективний захист очей при роботі з смартфоном.

Таким чином, Redmi Note 13 Pro 5G має аналогічний флагманському дисплей, хіба що Redmi Note 13 Pro+ має стильні заокруглення екрану.

Камера і комплектація

Ці за цими пунктами Redmi Note 13 Pro 5G повністю ідентичний Note 13 Pro - камера хороша для свого класу і випереджає багатьох конкурентів. Попри те, що у топового Note 13 Pro+ більше сподобались алгоритми обробки зображення, камери цих двох телефонів здатні, наприклад, робити непогані фото в умовах недостатнього освітлення.

Блок камер Redmi Note 13 Pro 5G. Фото: Delo.ua

Комплектація версії з 5G аналогічна базовому Redmi Note 13 Pro, в коробці є все необхідне - захисна плівка, зарядка на 33 Вт і захисний чохол.

Що пропонують конкуренти

Redmi Note 13 Pro 5G за 16 тис. грн традиційно має конкурента від POCO, іншого бренду виробника Xiaomi. За ті ж 16 тис. грн можна взяти POCO F5 12/256 з характеристиками, аналогічними топовому Redmi Note 13 Pro+. Так, цей варіант має гіршу камеру, але залишається сильним опонентом для смартфону від Redmi.

Не менш серйозним опонентом може стати і OnePlus Nord 3 16/256GB. Його виробник менш відомий за Xiaomi, але в новому Nord при співставній парі процесор-відеочіп пропонується не лише вдвічі більше "оперативки", а і зарядка на 80 Вт.

Крім того, навіть в межах лінійки Redmi Note 13 четверта модель Note 13 Pro 5G має сильних конкурентів. Багатьом покупцям захочеться зекономити 3 тис. грн і зупинитись на молодшому Note 13 Pro, який за характеристиками не суттєво поступається версії 5G. З іншого боку, є сенс доплатити 2 тис. грн за флагман лінійки з хорошим відеочіпом, захистом від води і зарядкою на 120 Вт.

Отже, підсумуємо

За 9300 гривень в Україні продається базовий Xiaomi Redmi Note 13. Телефон вийшов досить збалансованим, хоча "залізо" в ньому не змінялося з попереднього покоління. Які покращення отримає користувач, якщо вирішить дещо доплатити за більш продуктивні смартфони?

Redmi Note 13. Фото: Delo.ua

Якщо додати ще 1700 грн (+18%) і придбати Redmi Note 13 5G, "бонуси" будуть наступними:

продуктивність процесору +33%, продуктивність відеочіпу +38%;

підтримку мережі 5G;



цифрову стабілізацію камери заміть апаратної;

версію Bluetooth 5.3 замість 5.1;



Якщо закласти в бюджет ще 2000 грн і зупинитись на Redmi Note 13 Pro, перелік "плюшок" буде значно серйозніший в порівнянні з Redmi Note 13 5G:

продуктивність процесору +28%, продуктивність відеочіпу +58%;

краща камера з 200Мп;

запис 1080p відео в в режимі до 60 кадрів/c;

режим сповільненої зйомки з 240 кадрів/c;



стереодинаміки;

підтримка зарядки на 67 Вт;

Наступна "ступінь" до Redmi Note 13 Pro 5G коштуватиме ще 3000 грн. Вона дасть наступні переваги:

продуктивність процесору +6%, продуктивність відеочіпу +29%;

більш сучасний і енергоефективний процесор, побудований за техпроцесом 4 нм проти 6 нм;

кращий екран з роздільною здатністю 1220x2712 та щільністю пікселів 446 точок на дюйм;

на 26% вище реальна яскравість екрану (1332 ніт проти 1055 ніт);



можливість запису 4K-видео;



адаптивна частота оновлення екрану;



наявність технології Dolby Vision, яка дає можливість переглядати HDR-контент;



дещо місткіший акумулятор - 5100 мАг проти 5000 мАг;

Dual LED спалах при фотозйомці;



запис відео в якості 4К, до 30 кадрів/c;

підтримка 5G.



Ще 1000 гривень на купівлю Redmi Note 13 Pro+ 5G, і потенційний покупець отримує максимальну комплектацію в лінійці, в яку входить:

продуктивність процесору +5%, продуктивність відеочіпу +110%;

продуктивність процесору +5%, продуктивність відеочіпу +110%; захист корпусу від води за стандартом IP68;

підтримка потужнішої зарядки на 120Вт проти 67Вт;



використовує швидшу пам'ять LPDDR5 3200 МГц, кількість каналів пам'яті - 4 проти 2;



більш швидкий тип накопичувача - UFS 3.1 проти UFS 2.2;



охолодження чіпсету виведене на камери;



екран з заокругленими краями;

металева, а не пластикова рамка;



версія Wi-Fi 6 проти Wi-Fi 5.

Через це редакція відмічає телефони нової лінійки, в яких є найвищі шанси стати народними улюбленцями:

Redmi Note 13 Pro. Цей "середній" телефон лінійки має непогану продуктивність, екран і камеру. З ціною в 13 тис грн він має шанси стати бестселером, або зайняти нішу нішу телефону середнього класу з хорошою камерою; Флагман Redmi Note 13 Pro+. Він вдало поєднує технологічність, гарний зовнішній вигляд і експлуатаційні переваги - швидку зарядку та вологозахищеність. Цей телефон навряд чи стане бестселером через належність до більш дорогого класу, але він може добряче посунути конкурентів в своєму сегменті; Наймолодший Redmi Note 13, тому що коштує менше 10 тис. грн. Ця комплектація пропонує "багато телефону" за відносно демократичну ціну. Він доволі виграшно виглядає і адекватно працює, тому можна припустити, що він буде непогано продаватися.

З іншого боку, Redmi Note 13 Pro 5G навряд чи буде користуватися великою популярністю - він коштує лише на 1000 дешевше за флагмана, але топова версія набагато краще оснащена. Схожа ситуація і з Redmi Note 13 5G: хоча телефон об'єктивно непоганий, він може опинитися в тіні дорожчого на 2000 грн Redmi Note 13 Pro або дешевшого Redmi Note 13.