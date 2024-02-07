Кто из пяти новых Redmi Note может стать бестселлером. Тест Note 13 Pro и Note 13 Pro 5G

С середины января в Украине продаются пять смартфонов нового поколения Xiaomi Redmi Note 13. В этой статье мы закончим обзор линейки, сфокусировавшись на гаджетах класса "средний+" Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro 5G, а также сравним все телефоны линейки, которая позволит пользователю подобрать устройство под свои нужды и бюджет.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Бренд Xiaomi уже не первый год востребован в Украине. Неизменные и ожидания от линейки Redmi, предлагающей "народные" смартфоны среднего класса – владелец хочет получить премиальный функционал по доступной цене, но без вайба дешевого китайского телефона.

В этой статье мы исследуем, есть ли смысл приобрести средний Redmi Note 13 Pro за 13 тыс. грн и почти топовый Redmi Note 13 Pro 5G за 16 тыс. грн, если флагман серии Redmi Note 13 Pro+ с 8/256 Гб стоит 17 тыс. грн.

Note 13 Pro 5G (слева) и Note 13 Pro. На задней панели обоих телефонов остаются отпечатки пальцев. Фото: Delo.ua

Эти гаджеты укомплектованы стандартным для их класса объемом оперативной памяти на 8 Гб и SSD-накопителем на 256 Гб. В Украине альтернативных комплектаций этих устройств нет, поэтому, если хочется 12/512 Гб, придется взять максимальный Redmi Note 13 Pro+ за 20 тыс. грн.

На украинском рынке Redmi Note 13 Pro представлен в трех цветах - черном Midnight Black, цвете "металлик" с добавлением зеленого Forest Green и фиолетовым металликом Lavender Purple. Версия 5G тоже доступна в трех цветах – черном Midnight Black, голубом Ocean Teal и бело-фиолетовомAurora Purple .

На ввозе гаджетов в Украину специализируется компания "Алло", которая и предоставила редакции телефоны для тестирования.

Note Pro 13 как наиболее сбалансированный в линейке

Средний телефон линейки в линейке Redmi Note Pro 13 стал быстрее по сравнению с предыдущим поколением Redmi Note 12. Телефон получил процессор MediaTek Helio G99 против Dimensity 1080 у предшественника, а графический чип "прокачался" до Mali-G57 MC2 по сравнению с Mali-G68. Ощутимо лучше стала и камера с тремя фотомодулями – теперь это основная камера на 200 Мп, "широкоформатка" на 8 Мп и 2-х мегапиксельная камера для макросъемки.

Redmi Note Pro 13. Фото: Delo.ua

Почти топовый Redmi Note Pro 13 5G тоже изрядно подрос – теперь он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 против Dimensity 108 в предыдущей версии, а графическая составляющая "прокачалась" до Adreno 710 против Adreno 618 МП.

Модель Количество баллов в бенчмарке Geekbench6 Разница в предыдущем поколении Redmi Note 12 Pro 2008 - Redmi Note 13 Pro 2678 +33% Redmi Note 12 Pro 5G 2210 - Redmi Note 13 Pro 5G 2834 +28%

Рост производительности процессора соответственно на 33% и 28% можно считать неплохим, особенно на фоне младшего в линейке Redmi Note 13, для которого переход с 12 на 13 поколения произошел вообще без модернизации "железа".

Так как редакция уже успела оценить три из пяти телефонов линейки, было решено сопоставить быстродействие всей линейки в одной таблице:

Модель Redmi Note 13 Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Название процессора Snapdragon 685 Dimensity 6080 Helio G99 Snapdragon 7s Gen 2 Dimensity 7200 Ultra Цена, тыс. грн. 9,3 11 13 16 17 Разница с предыдущим смартфоном - +18% +18% +23% +6% Количество баллов в бенчмарке Geekbench6 1565 2087 2678 2834 2967 Разница с предыдущим процессором - +33% +28% +6% +5% Название графического чипа Adreno 610 Mali-G57 Mali-G57 MC2 Adreno 710 Mali-G610 MC4 Усредненное количество баллов в бенчмарке Geekbench 6 GPU Vulkan 577 797 1264 1637 3440 Разница с предыдущим видеочипом - +38% +58% +29% +110%

По быстродействию наиболее выгодна покупка "среднего" Redmi Note 13 Pro, он существенно опережает младшие модели в бенчмарках, и при этом уступает в цене старшим моделям. Именно он наиболее сбалансирован с точки зрения производительности для среднего пользователя.

Впрочем, если на телефоне планируется запускать требовательные игры, безальтернативным станет топовый Redmi Note 13 Pro+, по мощности видеочипа он существенно опережает коллег по линейке.

Что предлагает Redmi Note 13 Pro

При первом знакомстве с телефоном внимание привлекают его массивные камеры, самые большие в линейке. По этому параметру Redmi Note 13 Pro опережает даже флагмана Redmi Note 13 Pro+, хотя на качество съемки размер не влияет.

Массивные камеры Redmi Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

В остальном телефон достаточно сильно похож на другие модели серии, совпадает и часть предложенных для этого смартфона цветов.

Дизайн

Redmi Note 13 Pro выглядит привлекательно. Есть опасение, что зеркальная стеклянная задняя панель будет собирать на себя царапины от эксплуатации, но это вряд ли имеет большое значение, так как большинство пользователей будет держать телефон в защитном чехле. Гаджет удобно сидит в руке и не чувствуется дешевым, хотя не дает и ощущения премиальности.

Note 13 Pro 5G (слева) и Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

Полноразмерный Redmi Note 13 Pro (габариты – 161 x 74 x 8 мм при массе 187 граммов) снаружи почти почти не отличается от предшественника из 12-го поколения. Новацией является массивный блок камер, визуально имеющих толщину чуть ли не в половину телефона. Это еще одна причина, почему гаджет лучше носить в защитном чехле – он склонен цепляться камерами за карман или сумку.

Также телефону бы не помешала защита от влаги на уровне стандарта IP68, которая есть только у флагмана Note 13 Pro+. Redmi Note 13 Pro производится по стандарту IP54 и защищен от брызг, но мы не рекомендуем пользоваться им, например в ванной – корпус телефона достаточно скользкий, поэтому есть риск его утопить или разбить об пол.

Производительность

Средний смартфон новой линейки серьезно опережает по производительности две младшие модели (на 71% и 33% соответственно), тогда как двум старшим уступает на менее значительные 5% и 11%. Поэтому с точки зрения чисел этот процессор является наиболее выгодным в семействе Note 13.

Следует учитывать, что Redmi Note 13 Pro комплектуется устаревшим процессором MediaTek Helio G99-Ultra, анонсированным еще в мае 2022 года. Теоретически он может хуже справляться с приложениями, чем современные "ядра", но при реальной эксплуатации никаких проблем замечено не было. В повседневных задачах смартфон показывает себя хорошо, а его производительность в играх достаточно.

Емкость его аккумулятора составляет стандартные 5000 мАч, автономности телефона вполне достаточно для интернет-серфинга в течение 11 часов или 6-7 часов непрерывных игр.

Дисплей

Как и другие модели линейки, экран является одной из самых сильных сторон Redmi Note 13 Pro. Он комплектуется AMOLED-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей с эпической цветопередачей и яркостью до 1300 кд/м2. Частота обновления экрана – 120 Гц, что меньше топовых на рынке 144 Гц, но и они обеспечивают плавную анимацию при прокрутке сайтов или в играх. Кроме того, дисплей не излучает синего света и не мерцает, что важно для пользователей, которые заботятся о своем зрении.

Redmi Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

Смартфон имеет плотность пикселей в 395 ppi, как и две младшие модели линейки, в то время как Note 13 Pro 5G и флагман Note 13 Pro+ поставляются с 446 ppi. Однако Redmi Note 13 Pro получил от более дорогих телефонов более продвинутую защитную пленку Corning Gorilla Glass 5, хотя две начальные модели комплектуются Gorilla Glass 3.

В целом, к дисплею Redmi Note 13 Pro за время использования устройства не возникло никаких замечаний. Другие его сильные стороны – тонкие и стильные рамки на передней панели и натуральная цветопередача.

Камера

Redmi Note 13 Pro, как и две старшие модели линейки, имеет основную камеру на 200 МП, что является сильным аргументом в пользу этой модели. Качество его камеры вполне соответствует цене - она лучше младших моделей, но несколько уступает флагманской камере, несмотря на одинаковые параметры "на бумаге".

Пользователь может делать снимки с цифровым зумом до 4-кратного увеличения изображения. Из минусов всей линейки – видео можно записывать только со скоростью до 60 кадров в секунду, для Redmi Note 13 Pro в качестве 1080р.

При съемке на основную камеру часто не хватает яркости, и ее приходится подстраивать вручную. Кроме того, размытие изображения сильнее, чем ожидается, а детализация – наоборот, несколько ниже. При этом топовый Note 13 Pro+ с аналогичным модулем камеры лишен подобных недостатков. Это выглядит как маркетинговый прием Xiaomi, когда качество фотографий напрямую зависит от стоимости смартфона.

Съемка на Redmi Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

Съемка камеры Redmi Note 13 Pro+ 5G. Фото: Delo.ua

Широкоугольная камера на 8 МП делает хорошие снимки, но четкость краев кадра снижена. Также в модуле имеется 2-МП камера для макроснимков.

Фронтальная камера делает снимки с разрешением до 16 МП. Яркость и детализация фотографий назодятся на хорошем уровне.

Комплектация

Redmi Note 13 Pro благодаря зарядному устройству на 67 Вт имеет преимущество перед двумя младшими моделями с их 33-ваттными зарядками. Несмотря на существенную разницу в цифрах, в реальности эта цифра не принципиальна - младшие телефоны набирают с 0% до 100% примерно за два часа, тогда как Redmi с зарядкой на 67 Вт заряжаются чуть дольше часа, а топовый 120 Note 13 Pro+ набирает заряд за +/- 35 минут.

Redmi Note 13 Pro. Фото: Delo.ua

Хорошо иметь мощную зарядку, когда нужно быстро подзарядить телефон, но если владелец ставит его на зарядку каждую ночь, это не имеет такого значения, потому что каждый телефон из линейки способен обеспечить работу в течение ближайших суток.

Redmi Note 13 Pro имеет в коробке все необходимое – защитную пленку, 67-ваттную зарядку и защитный чехол. Владельцу не нужно закладывать в бюджет дополнительные средства, потому больше 13 тыс. грн за этот телефон платить не придется.

Что предлагают конкуренты?

Redmi Note 13 Pro обладает сбалансированными характеристиками, которые достаточно сложно перебить конкурентам. С бюджетом в 13 тыс. грн можно взять производительный POCO X5 Pro 5G 8/256 для игр, укомплектованный более производительным чипом Snapdragon 778G и значительно более мощной графикой от Adreno 642L. За эти деньги есть еще POCO X6 5G 12/256GB с более мощными Snapdragon 7s Gen 2/Adreno 710 и Motorola Moto Edge 40 8/256GB с лучшим дисплеем и сопоставимой производительностью в играх.

Несмотря на преимущества в синтетических тестах, ни один из этих смартфонов не имеет серьезного преимущества перед Redmi Note 13 Pro по совокупности потребительских характеристик, поэтому популярность каждой из моделей будет зависеть от предпочтений покупателя, и у героя обзора есть хорошие шансы завоевать популярность.

Redmi Note 13 Pro: +3 тыс грн за технологичность

Четвертый телефон в линейке – это почти топовый Note 13 Pro+, но без мощной зарядки, защиты от влаги по стандарту IP68 и стильных закругленных боковин экрана. Он дешевле лидера линейки на 2 тыс. грн, хотя и лишен флагманской харизмы.

Дизайн

Экстерьер Redmi Note 13 Pro 5G мало отличается от младшего Redmi Note 13 Pro: все та же зеркальная задняя панель из стекла, на которой выгравирована дополнительная информация о телефоне. Ощущения от телефона в руке ничем не отличаются от версии Pro: стильный и выдержанный дизайн, но устройство желательно носить в защитном чехле из-за повышенной скользкости.

Redmi Note 13 Pro 5G. Фото: Delo.ua

Блок камер у Note 13 Pro 5G смотрится не столь мощно, как у младшего Note 13 Pro, и не перетягивает на себя внимание. Напротив, блок камер Note 13 Pro 5G выделен в отдельный удобный пьедестал, на котором в логической последовательности размещены основная камера на 200 Мп, "широкоформатка" на 8 Мп и 2-х мегапиксельная камера для макросъемки.

Redmi Note 13 Pro 5G не отличается по габаритам ни от предшественника Redmi Note 12 Pro 5G, ни от младшего Note 13 Pro, и имеет размеры обычного смартфона – 161x74x8 мм.

Производительность

Предтоповый смартфон новой линейки с процессором Snapdragon 7s Gen 2 опережает среднюю модель Redmi Note 13 Pro всего на 6%, в то время как стоит на 23% дороже. Этот телефон выглядит интереснее в играх, его видеочип показывает прирост в 29% против среднего в линейке Redmi Note 13 Pro.

Процессор Note 13 Pro 5G был анонсирован в сентябре 2023 года, этот "камень" производится по 4-нм техпроцессу против технологического процесса на 6 микрон у Helio G99-Ultra в Note 13 Pro. Поэтому потенциальный покупатель должен оценить, что ему больше нравится: сбалансированный и адекватный своей цене Note 13 Pro, или более технологичный и более дорогой Note 13 Pro 5G.

Батарейка обоих телефонов не выходит за рамки стандартных 5000 мАч, поэтому автономности обоих телефонов хватает для интернет-серфинга в течение 10-11 часов, или 6-7 часов непрерывных игр.

Дисплей

Если дисплеи младших моделей линейки выглядят адекватно по их цене, то экран Note 13 Pro 5G относится к более высокому флагманскому уровню. В нем установлен AMOLED-дисплей с разрешением 2712x1220 пикселей (против 2400х1080 у трех младших моделей) и яркостью до 1350 кд/м2 (против 1300 кд/м2).

Note 13 Pro 5G. Фото: Delo.ua

Лучшее качество изображения достигает благодаря более высокой плотности пикселей - 446 ppi против 395 ppi у трех младших моделей, эта разница заметна визуально. Также Note 13 Pro 5G поставляется со старшей в линейке защитной пленкой Corning Gorilla Glass 5.

Частота обновления экрана в 120 Гц не отличается от Note 13 Pro, но ее хватает для плавной анимации при прокрутке сайтов или в играх. Дисплей Note 13 Pro 5G не излучает синего света и не мерцает, а ШИМ-модуляция обеспечивает эффективную защиту глаз при работе со смартфоном.

Таким образом, Redmi Note 13 Pro 5G имеет аналогичный флагманскому дисплей, разве что Redmi Note 13 Pro+ имеет стильные закругления экрана.

Камера и комплектация

Эти по этим пунктам Redmi Note 13 Pro 5G полностью идентичны Note 13 Pro – камера хороша для своего класса и опережает многих конкурентов. Несмотря на то, что у топового Note 13 Pro+ больше понравились алгоритмы обработки изображения, камеры двух телефонов способны, например, делать неплохие фото в условиях недостаточного освещения.

Блок камеры Redmi Note 13 Pro 5G. Фото: Delo.ua

Комплектация версии с 5G аналогична базовому Redmi Note 13 Pro, в коробке есть все необходимое – защитная пленка, зарядка на 33 Вт и защитный чехол.

Что предлагают конкуренты

Redmi Note 13 Pro 5G за 16 тыс. грн традиционно имеет конкурента от POCO, другого бренда производителя Xiaomi. За те же 16 тыс. грн можно взять POCO F5 12/256 с характеристиками, аналогичными топовому Redmi Note 13 Pro+. Да, этот вариант имеет худшую камеру, но остается сильным оппонентом для смартфона от Redmi.

Не менее серьезным оппонентом может стать и OnePlus Nord 3 16/256GB. Его производитель менее известен чем Xiaomi, но в новом Nord при сопоставимой паре процессор-видеочип предлагается не только вдвое больше "оперативки", но и зарядка на 80 Вт.

Кроме того, даже в пределах линейки Redmi Note 13 четвёртая модель Note 13 Pro 5G имеет сильных конкурентов. Многим покупателям захочется сэкономить 3 тыс. грн и остановиться на младшем Note 13 Pro, который по характеристикам не уступает версии 5G. С другой стороны есть смысл доплатить 2 тыс. грн за флагман линейки с хорошим видеочипом, защитой от воды и зарядкой на 120 Вт.

Итак, подытожим

За 9300 гривен в Украине продается базовый Xiaomi Redmi Note 13. Телефон получился достаточно сбалансированным, хотя "железо" в нем не изменялось из предыдущего поколения. Какие улучшения получит пользователь, если решит доплатить за более производительные смартфоны?

Redmi Note 13. Фото: Delo.ua

Если добавить еще 1700 грн (+18%) и приобрести Redmi Note 13 5G, "бонусы" будут следующими:

производительность процессора +33%; производительность видеочипа +38%;

поддержку сети 5G;



цифровую стабилизацию камеры вместо аппаратной;

версию Bluetooth 5.3 вместо 5.1;



Если заложить в бюджет еще 2000 грн и остановиться на Redmi Note 13 Pro, перечень "плюшек" будет значительно серьезнее по сравнению с Redmi Note 13 5G:

производительность процессора +28%, производительность видеочипа +58%;

лучшая камера с 200Мп;

запись 1080p видео в режиме до 60 кадров/c;

режим замедленной съемки с 240 кадров/c;



стереодинамики;

поддержка зарядки на 67 Вт;

Следующая "степень" к Redmi Note 13 Pro 5G обойдется еще в 3000 грн. Она даст следующие преимущества:

производительность процессора +6%, производительность видеочипа +29%;

более современный и энергоэффективный процессор, построенный по техпроцессу 4 нм против 6 нм;

лучший экран с разрешением 1220x2712 и плотностью пикселей 446 точек на дюйм;

на 26% выше реальная яркость экрана (1332 болт против 1055 болт);



возможность записи 4K-видео;



адаптивная частота обновления экрана;



наличие технологии Dolby Vision, позволяющей просматривать HDR-контент;



несколько более вместительный аккумулятор – 5100 мАч против 5000 мАч;

Dual LED вспышка при фотосъемке;



запись видео в качестве 4К, до 30 кадров/c;

поддержка 5G.



Еще 1000 гривен на покупку Redmi Note 13 Pro+ 5G, и потенциальный покупатель получает максимальную комплектацию в линейке, в которую входит:

производительность процессора +5%, производительность видеочипа +110%;

производительность процессора +5%, производительность видеочипа +110%; защита корпуса от воды по стандарту IP68;

поддержка более мощной зарядки на 120Вт против 67Вт;



использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц, количество каналов памяти - 4 против 2;



более быстрый тип накопителя – UFS 3.1 против UFS 2.2;



охлаждение чипсета выведено на камеры;



экран с закругленными краями;

металлическая, а не пластиковая рамка;



версия Wi-Fi 6 против Wi-Fi 5

Поэтому редакция отмечает телефоны новой линейки, у которых есть высокие шансы стать народными любимцами:

Redmi Note 13 Pro. Этот "средний" телефон линейки имеет хорошую производительность, экран и камеру. С ценой в 13 тыс грн у него есть шансы стать бестселлером, или занять нишу нишу телефона среднего класса с хорошей камерой; Флагман Redmi Note 13 Pro+. Он удачно сочетает технологичность, хороший внешний вид и эксплуатационные преимущества – быструю зарядку и влагозащищенность. Этот телефон вряд ли станет бестселлером из-за принадлежности к более дорогому классу, но он может изрядно подвинуть конкурентов в своем сегменте; Самый молодой Redmi Note 13, потому что стоит менее 10 тыс. грн. Эта комплектация предлагает "много телефона" по относительно демократичной цене. Он достаточно выигрышно выглядит и адекватно работает, поэтому можно предположить, что он будет неплохо продаваться.

С другой стороны, Redmi Note 13 Pro 5G вряд ли будет пользоваться большой популярностью – он стоит всего на 1000 дешевле флагмана, но топовая версия гораздо лучше оснащена. Похожая ситуация и с Redmi Note 13 5G: хотя телефон объективно неплохой, он может оказаться в тени более дорогого на 2000 грн Redmi Note 13 Pro или более дешевого Redmi Note 13.