Армия РФ атаковала окрестности Запорожья и 24 населенных пункта области: двое погибших

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. Ночью 23 июня враг нанес удар по окрестностям Запорожья. За минувшие сутки оккупанты обстреляли 24 населенных пункта области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, ночью российские военные атаковали окрестности областного центра. Обошлось без пострадавших.

"Попадание произошло в открытую территорию и это спасло от значительных разрушений и человеческих жертв", - отметил Малашко.

Он добавил, что за минувшие сутки враг совершил 98 обстрелов 24 населенных пунктов области.

"Авиацией ударил по Орехову и Левадному, дважды атаковал Степногорск из БПЛА, нанес 5 ударов с РСЗО по Красному, Гуляйполю, Темировке, совершил 88 ударов артиллерией по Червоноднепровцу, Гуляйполю, Новодаровке, Белогорью, Белогорью" – уточнил Малашко.

За сутки зафиксировано разрушение или повреждение 27 гражданских объектов - домов, хозяйственных сооружений и другого имущества жителей.

Как сообщил глава области, есть двое погибших - 55-летний мужчина из Малой Токмачки и 70-летний житель Гуляйполя.

Накануне российские войска в течение суток нанесли 84 удара по 24 населенным пунктам Запорожской области. Применяли разные типы вооружения. В результате атак три человека получили ранения.