Армия РФ обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области: есть пострадавшие

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. Под огнем оказались Гуляйполе, Новоданиловка, Таврическое, Новояковловка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам 99 ударов выдержал 21 мирный населенный пункт области: 89 артобстрелов, 7 из РСЗО, 2 авиационные и 1 из БПЛА.

Под огнем снова оказались Гуляйполе, Новоданиловка, Таврическое, Новояковловка.

Зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, из-за российской агрессии в Камышевасе ранена семья: женщина 1952 года рождения и мужчина 1982 г.р.

А в Степном травмирован мужчина 1957 года рождения.

Напомним, захватчики планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населённых пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области. Людей вывозят в Кирилловку и Бердянск.

Вывоз будет организован из населенных пунктов Тимошевка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Роды, Лошадиные Раздоры, Розовка.

Все они расположены в пределах 50–70 км от линии фронта.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что под видом надуманной "эвакуации" с территории Запорожской области кафиры готовят реальные провокации. Не менее реальна и гуманитарная катастрофа, вызванная больной фантазией рашистов.