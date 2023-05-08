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Армия РФ обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области: есть пострадавшие
Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. Под огнем оказались Гуляйполе, Новоданиловка, Таврическое, Новояковловка.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам 99 ударов выдержал 21 мирный населенный пункт области: 89 артобстрелов, 7 из РСЗО, 2 авиационные и 1 из БПЛА.
Под огнем снова оказались Гуляйполе, Новоданиловка, Таврическое, Новояковловка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры.
Кроме того, из-за российской агрессии в Камышевасе ранена семья: женщина 1952 года рождения и мужчина 1982 г.р.
А в Степном травмирован мужчина 1957 года рождения.
Напомним, захватчики планируют "временно переместить" около 70 тысяч жителей из 18 населённых пунктов вдоль линии фронта в Запорожской области. Людей вывозят в Кирилловку и Бердянск.
Вывоз будет организован из населенных пунктов Тимошевка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Роды, Лошадиные Раздоры, Розовка.
Все они расположены в пределах 50–70 км от линии фронта.
Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что под видом надуманной "эвакуации" с территории Запорожской области кафиры готовят реальные провокации. Не менее реальна и гуманитарная катастрофа, вызванная больной фантазией рашистов.