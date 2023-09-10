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Армия РФ обстреляла Донетчину: три человека погибли, шестеро получили ранения
Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Донецкой области. 9 сентября в результате вражеских обстрелов трое местных жителей погибли, а еще шестеро получили ранения разной степени тяжести
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Утром российские войска обстреляли из артиллерии пгт Нью-Йорк близ Торецка. В результате этого осколочное ранение получила 66-летняя женщина, которая возилась на приусадебном участке. Через несколько часов россияне ударили ракетами по селу Шахтерское Волновахского района.
"Услышав взрывы, 64-летняя женщина сразу упала на землю, спасшую ей жизнь, а 67-летний мужчина не успел пригнуться и от полученных ранений погиб на месте", - сообщили прокуроры.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ОГП добавили, что позже россияне обстреляли пгт Заречное Лиманской общины и село Катериновку Марьинской общины. В результате обстрелов 55-летняя женщина и 34-летний мужчина получили ранения.
Кроме этого, недалеко от села Ивановское Бахмутского района оккупанты ударили противотанковой управляемой ракетой по гражданскому автомобилю. Машина опрокинулась и вспыхнула.
Мужчина и женщина погибли, еще двое пассажиров были ранены.
Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 6 сентября армия страны-агрессора РФ ударила по центральному рынку в Константиновке Донецкой области. По предварительным данным, было известно о 17 погибших.