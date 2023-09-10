Армия РФ обстреляла Донетчину: три человека погибли, шестеро получили ранения

Российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Донецкой области. 9 сентября в результате вражеских обстрелов трое местных жителей погибли, а еще шестеро получили ранения разной степени тяжести

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Утром российские войска обстреляли из артиллерии пгт Нью-Йорк близ Торецка. В результате этого осколочное ранение получила 66-летняя женщина, которая возилась на приусадебном участке. Через несколько часов россияне ударили ракетами по селу Шахтерское Волновахского района.

"Услышав взрывы, 64-летняя женщина сразу упала на землю, спасшую ей жизнь, а 67-летний мужчина не успел пригнуться и от полученных ранений погиб на месте", - сообщили прокуроры.

В ОГП добавили, что позже россияне обстреляли пгт Заречное Лиманской общины и село Катериновку Марьинской общины. В результате обстрелов 55-летняя женщина и 34-летний мужчина получили ранения.

Кроме этого, недалеко от села Ивановское Бахмутского района оккупанты ударили противотанковой управляемой ракетой по гражданскому автомобилю. Машина опрокинулась и вспыхнула.

Мужчина и женщина погибли, еще двое пассажиров были ранены.

Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 6 сентября армия страны-агрессора РФ ударила по центральному рынку в Константиновке Донецкой области. По предварительным данным, было известно о 17 погибших.