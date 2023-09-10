Воздушные силы ночью сбили 26 "шахедов"

Ночью, 10 сентября, россияне атаковали территорию Украины ударными БпЛА типа Shahed-136/131, которые были запущены с северного направления, вероятно Курской области РФ. Украинскому ПВО удалось сбить 26 дронов.

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Об этом сообщили в воздушных силах.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

"Воздушники" отметили, что всего враг запустил 33 "шахеда" и все они летели в направлении Киевщины.

Напомним, этой ночью враг атаковал Киев беспилотниками "Shahed". Дроны заходили в столицу группами и по разным направлениям, но силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА. В Святошинском, Подольском, Шевченковском и Дарницком районах столицы было зафиксировано падение обломков.