Ночью враг атаковал столицу дронами: обломки упали в четырех районах Киева

Этой ночью враг атаковал Киев беспилотниками "Shahed". Дроны заходили в столицу группами и по разным направлениям, но силами ПВО удалось уничтожить более двух десятков вражеских БПЛА. В Святошинском, Подольском, Шевченковском и Дарницком районах столицы было зафиксировано падение обломков.

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Об этом сообщил начальник КГГА Сергей Попко.

В Святошинском районе обломки упали в неподалеку от парка Совки, в результате чего произошел пожар.

По предварительной информации, известно об одном потерпевшем в Подольском районе.

В Шевченковском обломки сбитых дронов повредили квартиру в многоэтажке, но владельцы потушили пожар своими силами.

В Дарницком районе столицы обломки рухнули на нежилое помещение. Предварительно, без пострадавших. Размеры и характер разрушений уточняются.

Попко добавил, что большая часть обломков упала на открытую территорию. Были повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие.

Впоследствии в ГСЧС показали последствия атаки на столицу.

Согласно сообщению, в Шевченковском районе был ликвидирован пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности.

На 24 этаже в одной из квартир 25-этажного жилого дома повреждено окно и личные вещи, возгорания и пострадавших нет.

Подольский район в результате падения обломков поврежден припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи.

В Святошинском районе спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории.

Заметим, утром 6 сентября армия страны-агрессора РФ совершила комбинированную атаку на Киев. Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.