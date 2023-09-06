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Армия РФ обстреляла восемь общин в Донецкой области: в ОВА рассказали подробности
Российская оккупационная армия продолжает воевать с мирным населением Донецкой области. За прошедшие сутки россияне ранили 6 жителей Донбасса: четверо пострадали в Константиновке и еще двое в Шахтерском.
Об этом сообщает Донецкая ОВА.
Согласно сообщению, в результате обстрелов в Торецкой общине было повреждено семь домов: шесть в Петровке и один в Торецке. В Часовоярской общине вражеские снаряды повредили четыре частных дома, три промышленных здания и одно нежилое сооружение. Поврежден дом в Привиле Соледарской общины.
На Лисичанском направлении повреждены три дома в Ямполе Лиманской общины и дом в Северске.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Волновахском направлении в Комарской общине под обстрелами оказался поселок Шевченко, в Угледарской общине - Угледар и Новоукраинка.
В течение ночи захватчики продолжали обстреливать Авдеевку, Красногоровку и Новомихайловку Марьинской общины, а утром нанесли удары по Очеретинному и окрестностям Кураховской общины.
Напомним, 3 сентября в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск в Донецкой области один человек погиб и пять были ранены.