В Угледаре из-за авиаудара россиян погибли супруги, есть раненые (ФОТО)

Два человека погибли и двое были ранены в результате российской атаки на Угледар 2 сентября. Как сообщает Донецкая областная прокуратура, по предварительным данным, речь идет об авиационном ударе.

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"В эпицентре попадания оказалась жилая застройка. В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена", - говорится в сообщении.

19-летняя дочь супругов и еще одна местная жительница в возрасте 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они были доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры ведется расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Отмечается, что взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, повреждены окна и балконы. Впрочем, фото с места происшествия не публикуются. Опубликованы лишь заретушированные фото тел погибших.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Напомним, что Угледар находится почти непосредственно у линии фронта еще с весны 2022 года. В результате активных боевых действий за это время город, фактически полностью состоящий из многоквартирной застройки, получил колоссальные разрушения, непригоден для проживания и остается предельно опасным для пребывания. Данных относительно актуальной ситуации в Угледаре, в частности о количестве лиц, которые там еще могут оставаться, власти ныне не комментируют.

Отметим также, что 2 сентября российские войска атаковали в Донецкой области и Краматорск. Одна из ракет попала в жилой дом, а еще одна влетела в проезжую часть улицы.