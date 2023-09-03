В Донецкой области из-за обстрелов оккупантов ранены еще несколько человек, есть погибший (ФОТО)

Один человек погиб и пять были ранены 3 сентября в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск в Донецкой области. Об этом сообщает областная прокуратура.

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В частности, под вражеским огнем оккупантов оказались прифронтовой поселок Пивничное Торецкой общины, а также село Тихоновка Николаевской общины (расположено между Бахмутом и Краматорском).

"В результате сокрушительных обстрелов, вероятно, из артиллерии разрушен частный дом, где проживали пожилые супруги. 84-летний хозяин погиб под завалами, а его 85-летняя жена госпитализирована с телесными повреждениями в больницу", - говорится в сообщении без уточнения места происшествия.

Кроме того, получили осколочные ранения и переломы еще четверо гражданских – трое мужчин в возрасте 19, 41, 45 лет и 61-летняя женщина. Все они при обстреле находились на территории своих домовладений. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания неотложной помощи. В результате атак российской армии повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры проводятся расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (части 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним также, что накануне в Донецкой области в результате российского обстрела Угледара погибли супруги, а их дочь и еще одна женщина были ранены. Кроме того, оккупанты обстреляли из РСЗО Краматорск.