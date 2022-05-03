ДТП в Ровенской области: число погибших возросло до 27

В ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, число погибших возросло до 27.

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Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек", - проинформировал Геращенко.

Также он сообщил, что водитель бензовоза выжил, но находится в тяжёлом состоянии.

"27-й погибший, водитель микроавтобуса «Мерседес Вито», который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие", - подытожил советник главы МВД.

Напомним, во вторник, 3 мая, на трассе "Киев - Чоп" в Ровенской области произошло масштабное ДТП, в результате которого по состоянию на 21:00 сообщалось о 16 погибших. Авария произошла с участием бензовоза, рейсового автобуса и легкового автомобиля недалеко от села Ситное Дубенского района. После столкновения произошел пожар.