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Происшествия
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ДТП в Ровенской области: число погибших возросло до 27

ровенская область, дтп, авария, Геращенко, полиция
Фото: t.me/UA_National_Police

В ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, число погибших возросло до 27. 

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Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. 

"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек", - проинформировал Геращенко. 

Также он сообщил, что водитель бензовоза выжил, но находится в тяжёлом состоянии. 

"27-й погибший, водитель микроавтобуса «Мерседес Вито», который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие", - подытожил советник главы МВД.  

Напомним, во вторник, 3 мая, на трассе "Киев - Чоп" в Ровенской области произошло масштабное ДТП, в результате которого по состоянию на 21:00 сообщалось о 16 погибших. Авария произошла с участием бензовоза, рейсового автобуса и легкового автомобиля недалеко от села Ситное Дубенского района. После столкновения произошел пожар.

Автор:
Анастасия Дедковская