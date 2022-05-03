ДТП у Рівненській області: кількість загиблих зросла до 27

У ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, кількість загиблих зросла до 27.

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Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"У жахливому ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус, слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих. З 38 пасажирів автобуса вціліло лише 12 людей", - поінформував Геращенко.

Також він повідомив, що водій бензовозу вижив, але перебуває у тяжкому стані.

"27-й загиблий, водій мікроавтобуса "Мерседес Віто", який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття", - підсумував радник голови МВС.

Нагадаємо, у вівторок, 3 травня, на трасі "Київ - Чоп" у Рівненській області сталася ДТП, внаслідок якої станом на 21:00 повідомлялось про 16 загиблих. Аварія сталася за участю бензовозу, рейсового автобуса та легкового автомобіля неподалік села Ситне Дубенського району. Після зіткнення сталася пожежа.