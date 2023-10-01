На центральной площади Волчанска из-за вражеского обстрела погиб велосипедист (ФОТО)

Один человек погиб 1 октября в результате вражеского обстрела Волчанска, сообщает Главное управление полиции в Харьковской области. Отмечается, что сообщение о гибели гражданского мужчины поступило в местную полицию в 11:00.

Личность погибшего устанавливается. Традиционно возбуждено дело по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). В областной военной администрации уточнили, что мужчине было 63 года.

Правоохранители также опубликовали фото с места происшествия, которое произошло на центральной площади города – на улице Соборной около угла с улицей Авиационной.

Фото: ГУНП в Харьковской области

В свою очередь, в областной прокуратуре также сообщили об обстреле около 9:00 1 октября села Подлиман Боровской общины Изюмского района, в результате которого были повреждены частные домовладения.

Также утром в воскресенье российские военные обстреляли поселок Боровая. Там получили повреждения жилые дома, хозяйственные постройки и территория агропредприятия.

Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

За минувшие сутки, как сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, в результате артиллерийского обстрела поселка Казачья Лопань Дергачевской общины были повреждены две хозяйственные постройки, забор и сарай, произошел пожар.

В селе Басово Золочевской общины обстрелом повреждены частный дом и хозяйственные постройки. В селах Кондрашовка и Глушковка Купянского района из-за обстрелов горела сухая трава в поле.

По Харькову около 1:00 враг нанес ракетный удар: зафиксированы "прилеты" трех ракет, предварительно С-300, по территории гражданского предприятия, произошел пожар.

Также сообщается, что около 11:15 в лесу рядом с селом Оскол Изюмского района местный житель в возрасте 52 лет наступил в лесу на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирован с ранением в состоянии средней тяжести. В процессе же разминирования пиротехники ГСЧС в сутки обследовали более 2,7 га территории Харьковской области и обезвредили 61 взрывоопасный предмет.