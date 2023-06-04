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Два человека погибли в результате обстрела Волчанская (ФОТО)

Два человека погибли в результате обстрела Волчанская (ФОТО)

Российские оккупационные войска 4 июня в очередной раз обстреляли Волчанск Харьковской области. В результате вражеских ударов есть жертвы и разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской прокуратуры.

Фото 2 — Два человека погибли в результате обстрела Волчанская (ФОТО)
Фото 3 — Два человека погибли в результате обстрела Волчанская (ФОТО)
Фото 4 — Два человека погибли в результате обстрела Волчанская (ФОТО)
Фото 5 — Два человека погибли в результате обстрела Волчанская (ФОТО)
Фото 6 — Два человека погибли в результате обстрела Волчанская (ФОТО)

В результате вражеской атаки на Волчанск погибли две мирные жительницы 62 и 74 лет. Повреждены жилые дома горожан.

Россияне около полудня также обстреляли село Песчаное Купянского района - 58-летняя женщина получила телесные повреждения.

В этот же день около 14:30 оккупанты атаковали пгт Золочев Богодуховского района. Враг задействовал артиллерийские установки для ведения огня. В результате атаки поврежден дом детского и юношеского творчества. Также есть пострадавшие: ранения получили 40-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Прокуроры и следователи зафиксировали последствия вооруженной агрессии России. При процессуальном руководстве Чугуевской, Купянской и Богодуховской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Накануне российские войска массированно обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов области. Тогда россияне также убили гражданских и повлекли за собой разрушения.

Автор:
Вита Молодан