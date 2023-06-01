Армия РФ массированно обстреляла Харьковщину: сбросила управляемую авиационную бомбу

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, на протяжении всех суток россияне массированно обстреливали Волчанск Чугуевского района. В городе повреждены частные жилые дома, предприятия гражданской промышленности, библиотека, торговые павильоны рынка. Произошли пожары. Погиб мужчина 60 лет и получила ранение и была госпитализирована женщина.

Кроме того, вечером россияне снова ударили по пгт Ковшаровка Купянского района управляемой авиационной бомбой. Зафиксировано попадание на территории местного стадиона. Поврежден забор и взрывной волной выбило окна в соседних домах. По словам Синегубова, жертв и пострадавших нет.

Также вчера около 13.30 между селами Черноглазовка и Калиново Богодуховского района во время проведения полевых работ на мине подорвался трактор. К счастью, никто не пострадал.

"На линии столкновения самые активные бои продолжаются на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне в очередной раз безуспешно попытались пойти в наступление в районе Масютовки", - сообщил Синегубов.

Заметим, накануне по пгт Ковшаровка Купянского района враг нанес очередной удар двумя управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в землю. Выбиты окна в здании образовательного учреждения. Масштабных разрушений и пострадавших нет.