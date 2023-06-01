В результате вражеского обстрела Херсонщины один погибший и пятеро раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 31 мая 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 5 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 309 снарядов из минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Город Херсон враг обстрелял 11 раз, выпустив 57 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По его словам, из-за российской агрессии 1 человек погиб, 5 (из них 1 - ребенок) - получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 108 человек.

Напомним, 31 мая российские оккупанты обстреляли Широкую Балку Херсонской области. В результате ранения получила трехлетняя девочка.

Накануне оккупанты 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.