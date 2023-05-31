Российские войска снова обстреляли Волчанск: есть погибший (ФОТО)

Один гражданский погиб днем 31 мая в результате обстрела российскими военными приграничного Волчанска, сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. В результате не совместимые с жизнью травмы получил местный житель. Повреждения получили частные дома, горели торговые павильоны на рынке.

На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Следователи открыли производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, погибшему мужчине было 60 лет. Кроме того, еще один человек получил ранения.

Фото: ГУ НП в Харьковской области

Напомним, что утром, отчитываясь о последних сутках, Синегубов сообщал, что в результате обстрелов Волчанска повреждены здания, произошли пожары, ранения получил 72-летний мужчина. Днем ранее в Волчанске были обстреляны элеватор, зернохранилище и другие объекты промышленности.