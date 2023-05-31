- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Российские войска снова обстреляли Волчанск: есть погибший (ФОТО)
Один гражданский погиб днем 31 мая в результате обстрела российскими военными приграничного Волчанска, сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.
По предварительным данным, обстрел велся из реактивных систем залпового огня. В результате не совместимые с жизнью травмы получил местный житель. Повреждения получили частные дома, горели торговые павильоны на рынке.
На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Следователи открыли производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.
Как сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, погибшему мужчине было 60 лет. Кроме того, еще один человек получил ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что утром, отчитываясь о последних сутках, Синегубов сообщал, что в результате обстрелов Волчанска повреждены здания, произошли пожары, ранения получил 72-летний мужчина. Днем ранее в Волчанске были обстреляны элеватор, зернохранилище и другие объекты промышленности.