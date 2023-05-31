Оккупанты нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. Враг продолжал обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов Волчанского Чугуевского района повреждены здания, произошли пожары. Также ранение получил 72-летний мужчина.

По пгт Ковшаровка Купянского района враг нанес очередной удар двумя управляемыми авиабомбами. Зафиксировано попадание в землю. Выбиты окна в здании образовательного учреждения. Масштабных разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, в селе Безруки Харьковского района повреждено частное домовладение.

Также в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела повреждена квартира.

"На линии столкновения продолжаются боевые действия на Купянском направлении. За прошедшие сутки россияне в очередной раз попытались наступать в районе Масютовки, но под огнем наших защитников отступили с потерями", - сообщил Синегубов.

Накануне враг с использованием ракетного вооружения, артиллерии, минометов и авиации массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов области.

В результате ракетного удара по пгт Ковшаровка Купянского района, ранения получили 9 гражданских людей. В поселке повреждено здание общежития, 2 частных дома и газопровод.