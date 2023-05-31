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Армия РФ обстреляла из минометов и "Градов" Херсонщину: 5 человек получили ранения
Российские оккупационные войска в течение суток 30 мая 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов, выпустив 219 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.
Город Херсон враг обстрелял 2 раза, выпустив 5 снарядов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
По словам главы области, из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.
Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 68 человек.
Накануне враг 52 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб.