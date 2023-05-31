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Армия РФ обстреляла из минометов и "Градов" Херсонщину: 5 человек получили ранения

Спасатели на Херсонщине ликвидируют пожар, возникший из-за вражеских обстрелов. Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области
Спасатели на Херсонщине ликвидируют пожар, возникший из-за вражеских обстрелов. Фото: ГУ ГСЧС в Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 30 мая 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов, выпустив 219 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

Город Херсон враг обстрелял 2 раза, выпустив 5 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 68 человек.

Накануне враг 52 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб.

Автор:
Светлана Манько