Армия РФ обстреляла из минометов и "Градов" Херсонщину: 5 человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 30 мая 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов, выпустив 219 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

Город Херсон враг обстрелял 2 раза, выпустив 5 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 68 человек.

Накануне враг 52 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб.