Оккупанты утром обстреляли Волчанск на Харьковщине, погиб мужчина

Оккупационные войска РФ утром 20 июля обстреляли город Волчанск, а за минувшие сутки били по населенным пунктам Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Чугуевского района. К сожалению, погиб 40-летний гражданский мужчина. Сейчас на место выехали экстренные службы", - отметил он.

По его словам, в течение суток 19 июля враг также обстреливал Волчанск несколько раз, в результате чего в городе повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

Кроме того, оккупанты обстреливали Купянск из самоходного миномета "Тюльпан", в результате чего повреждены по меньшей мере 11 частных жилых домов.

Также враг обстреливал окрестности сел Ивашки и Одноробовка Богодуховского района, населенные пункты Двуречная, Западное и Синьковка Купянского района, Казачья Лопань и Стрелечья Харьковского района и другие.

Также в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7 га территории и обезвредили 76 взрывоопасных предметов.

Напомним, оккупационные силы Российской Федерации в течение дня 18 июля и ночью открывали огонь по приграничным районам Харьковской области, а также населенным пунктам, расположенным вблизи линии фронта. Жертвой российской агрессии стал гражданский мужчина, также были пострадавшие.