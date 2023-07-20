Ночная атака РФ: в небе над Украиной уничтожили 5 из 19 крылатых ракет и большинство дронов

Войска РФ ночью 20 июля снова атаковали южные регионы Украины. Всего враг выпустил 38 боеприпасов. Силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Под ударом российских ракет оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети.

Всего противник выпустил 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе:

7 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

19 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 по двум направлениям – южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

Силы ПВО уничтожили 18 воздушных целей:

2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

3 крылатых ракеты наземного базирования "Искандер-К";

13 ударных дронов Shahed-136/131.

Как отмечается, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личному составу российских окупантов.

Напомним, ночью 19 июля оккупанты также массированно атаковали Украину с южного направления. Силы ПВО уничтожили 37 воздушных целей, в том числе 13 крылатых ракет "Калибр" и 23 дрона.