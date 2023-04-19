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"НЛО" над Киевом: в КГВА объяснили причину

спутник, наса
Фото: скриншот с видео

Около 22:00 над Киевом наблюдалась яркая вспышка. В городской военной администрации объяснили, что это было.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

"Около 22:00 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

По его словам, воздушная тревога была объявлена, чтобы избежать жертв от падений на землю обломков. ПВО не работала.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину и станут в защиту украинского неба.

Автор:
Михаил Шилин