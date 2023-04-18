На Землю упадет вышедший из строя спутник NASA

Спутник RHESSI, изучавший Солнце с 2002 года до его вывода из строя в 2018 году, снова войдет в атмосферу Земли около 19 апреля.

Вес RHESSI составляет всего 270 кг, большая часть этой массы сгорит при падении, однако некоторые компоненты выдержат падение и столкнутся с поверхностью планеты, сообщили представители NASA, пишет Space.

Из-за небольших размеров риск причинения вреда кому-либо на Земле низкий — примерно 1 из 2467.

Спутник RHESSI вышел на низкую околоземную орбиту в феврале 2002 года. Космический корабль исследовал солнечные вспышки и выбросы корональной массы, регистрировал рентгеновские и гамма-лучи.

"Во время своей миссии RHESSI зафиксировал более 100 000 рентгеновских событий, что позволило ученым изучать энергетические частицы солнечных вспышек", - написали представители NASA.

Напомним, 28 марта астрономы нашли астероид 2023 FW13, который вращается вокруг Солнца синхронно с Землей, что делает его "квазилуной" нашей планеты.