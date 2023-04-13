Астрономы открыли древний космический спутник Земли

Астрономы нашли астероид 2023 FW13, который вращается вокруг Солнца синхронно с Землей, что делает его "квазилуной" нашей планеты.

Об этом пишет Space.com.

Впервые астероид был замечен 28 марта учеными с помощью системы телескопов Pan-STARRS, которая снимает ночное небо с вершины Халеакала, спящего вулкана на гавайском острове Мауи.

В скором времени присутствие космического камня было подтверждено с помощью Канадско-Франко-Гавайского телескопа на Гавайях, а также Национальной обсерватории Китт Пик и Небесного центра Маунт-Леммон в Аризоне. После прохождения всех проверок о его открытии было официально объявлено 1 апреля.

Новость привлекла внимание Адриана Коффине, журналиста французского новостного сайта Futura – Inspirons l'avenir. Проследив путь астероида с помощью симулятора орбиты, разработанного астрономом-любителем Тони Данном, Коффине первым обнаружил, что 2023 FW13 вращается вокруг Солнца за тот же промежуток времени, что и Земля, а также оборачивается вокруг нашей планеты. Эти детали привели его к выводу, что космический камень, вероятно, является квазилуной или квазиспутником Земли.

Хотя 2023 FW13 – ширина которого, по предварительным оценкам, может составлять около 20 метров - двигается вместе с Землей, астрономы говорят, что Солнце оказывает значительно большее влияние на него. Земля лишь незначительно влияет на орбиту астероида, поэтому он всегда находится в непосредственной близости от планеты. Каждый год космический камень пролетает на расстоянии 15 миллионов километров от Земли.

2023 FW13 – не первый объект такого рода, обнаруженный по соседствеу с Землей. Астрономы считают, что орбита космического камня похожа на орбиту астероида 2016 HO3, еще одного квазиспутника Земли, обнаруженного в 2016 году, никогда не отдаляющегося от планеты слишком далеко.

Напомним, в октябре космическое агентство NASA отчиталось об удачном избиении астероида Диморфа с помощью удара по нему зондом DART. Это стало первым случаем, когда человечество изменило движение небесного тела.