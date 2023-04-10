В сторону Земли приближается астероид

NASA сообщило, что в сторону Земли во вторник, 11 апреля, пролетит астероид 2023 года GG.

Об этом сообщает лаборатория реактивного движения NASA.

Длина объекта – около 76 метров.

Расстояние до Земли составит около 1,5 млн км, скорость движения астероида равна 38088 км в час.

В NASA считают объект потенциально опасным, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м. Однако 2023 GG не отвечает обоим критериям одновременно, поэтому не считается потенциально опасным.

Напомним, в 2022 году NASA отчиталось об удачном ущербе астероида Диморфа с помощью удара по нему зондом DART. Это стало первым случаем, когда человечество изменило движение небесного тела.