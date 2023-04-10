В бік Землі наближається астероїд

NASA повідомило, що в бік Землі у вівторок, 11 квітня, пролетить астероїд 2023 GG.

Про це повідомляє лабораторія реактивного руху NASA.

Довжина об'єкта - близько 76 метрів.

Відстань до Землі становитиме близько 1,5 млн км, швидкість руху астероїда дорівнює 38 088 км за годину.

У NASA вважають об'єкт потенційно небезпечним, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір більший за 150 м. Однак 2023 GG не відповідає обом критеріям одночасно, тому не вважається потенційно небезпечним.

Нагадаємо, в 2022 році NASA відзвітувала про вдале збиття астероїда Діморфа за допомогою удару по ньому зондом DART. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.