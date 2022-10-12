NASA змогла змінити рух астероїда

Космічна агенція NASA відзвітувала про вдале збиття астероїда Діморфа за допомогою удару по ньому зондом DART. Це стало першим випадком, коли людство змінило рух небесного тіла.

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Про це пише Reuters

Місія вартістю 330 мільйонів доларів США, розробка якої тривала сім років, також стала першим у світі випробуванням системи планетарного захисту, призначеної для запобігання потенційному зіткненню метеорита з Землею.

Результати телескопічних спостережень, оприлюднені на брифінгу NASA у Вашингтоні, підтвердили, що випробувальний політ космічного корабля DART досяг своєї основної мети: зміни напрямку руху астероїда за допомогою простої кінетичної сили.

За словами вчених NASA, астрономічні вимірювання за останні два тижні показали, що цільовий астероїд трохи наблизився до більшого батьківського астероїда, навколо якого він обертається, і що його орбітальний період скоротився на 32 хвилини.

"Це переломний момент для планетарної оборони та переломний момент для людства", — сказав глава NASA Білл Нельсон.

Небесною мішенню DART був яйцеподібний астероїд під назвою Діморфос, розміром приблизно з футбольний стадіон, який обертався навколо материнського астероїда приблизно в п’ять разів більшого під назвою Дідімос кожні 11 годин 55 хвилин.

Випробувальний політ завершився тим, що ударна машина DART, не більша за холодильник, врізалася прямо в астероїд на швидкості приблизно 14 000 миль на годину (22 531 км/год).

Порівняння вимірювань до і після зіткнення, показує, що орбітальний період скоротився до 11 годин 23 хвилин.

Том Статлер, науковий співробітник програми DART для NASA, сказав, що зіткнення також призвело до того, що Діморфос "трохи похитнувся", але для підтвердження цього будуть потрібні додаткові спостереження.

"Результати "продемонстрували, що ми здатні відхилити потенційно небезпечний астероїд такого розміру", якщо його виявимо досить завчасно", - сказала Лорі Глейз, директор відділу планетарних наук NASA.

За словами вчених NASA, жоден із двох залучених астероїдів, ані сам DART, не становили реальної загрози для Землі.

Але Ненсі Шабот, керівник координації DART в APL, сказала, що Dimorphos "розмір астероїда є пріоритетним для захисту планети".

Вчені передбачали, що вплив DART скоротить орбітальний шлях астероїда принаймні на 10 хвилин, але вважали б успішною зміну всього на 73 секунди. Тож фактична зміна понад півгодини з запасом невизначеності плюс-мінус дві хвилини перевершила очікування.

За словами вчених, від удару з поверхні астероїда в космос вилетіли тонни кам’яного матеріалу, який видно на зображеннях телескопа як великий стовп уламків.

Запущений ракетою SpaceX у листопаді 2021 року, DART здійснив більшу частину своєї подорожі під керівництвом керівників польотів на землі, а керування було передано автономній бортовій системі навігації корабля в останні години подорожі.

Діморфос і Дідімос є крихітними порівняно з катастрофічним астероїдом Чиксулуб, який вразив Землю приблизно 66 мільйонів років тому, знищивши приблизно три чверті видів рослин і тварин у світі, включаючи динозаврів.

За словами вчених NASA та експертів із планетарного захисту, менші астероїди є набагато більш поширеними та викликають більшу теоретичну стурбованість у найближчій перспективі.

Крім того, відносна близькість двох астероїдів до Землі та подвійна конфігурація зробили їх ідеальними для місії DART.