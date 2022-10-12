NASA смогло изменить движение астероида

Космическое агентство NASA отчиталось об удачном сбитии астероида Диморфа с помощью удара по нему зондом DART. Это стало первым случаем, когда человечество изменило движение небесного тела.

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Об этом пишет Reuters

Миссия стоимостью 330 миллионов долларов США, разработка которой длилась семь лет, также стала первым в мире испытанием системы планетарной защиты, предназначенной для предотвращения потенциального столкновения метеорита с Землей.

Результаты телескопических наблюдений, обнародованных на брифинге NASA в Вашингтоне, подтвердили, что испытательный полет космического корабля DART достиг своей основной цели: изменения направления движения астероида с помощью простой кинетической силы.

По словам ученых NASA, астрономические измерения за последние две недели показали, что целевой астероид немного приблизился к большему родительскому астероиду, вокруг которого он вращается, и что его орбитальный период сократился на 32 минуты.

"Это переломный момент для планетарной обороны и переломный момент для человечества", - сказал глава NASA Билл Нельсон.

Небесной мишенью DART был яйцевидный астероид под названием Диморфос, размером примерно с футбольный стадион, вращавшийся вокруг материнского астероида примерно в пять раз больше под названием Дидимос каждые 11 часов 55 минут.

Испытательный полет завершился тем, что ударная машина DART, не больше холодильника, врезалась прямо в астероид на скорости примерно 14 000 миль в час (22 531 км/ч).

Сравнение измерений до и после столкновения показывает, что орбитальный период сократился до 11 часов 23 минут.

Том Статлер, научный сотрудник программы DART для NASA, сказал, что столкновение также привело к тому, что Диморфос "слегка пошатнулся", но для подтверждения этого потребуются дополнительные наблюдения.

"Результаты "продемонстрировали, что мы способны отклонить потенциально опасный астероид такого размера", если его обнаружим достаточно раньше времени", - сказала Лори Глейз, директор отдела планетарных наук NASA.

По словам ученых NASA, ни один из двух вовлеченных астероидов, ни сам DART, не представляли реальной угрозы для Земли.

Но Нэнси Шабот, руководитель координации DART, сказала, что "размер астероида является приоритетным для защиты планеты".

Ученые предполагали, что влияние DART сократит орбитальный путь астероида как минимум на 10 минут, но считали бы успешным изменение всего на 73 секунды. Так что фактическая смена более получаса с запасом неопределенности плюс-минус две минуты превзошла ожидания.

По словам ученых, от удара с поверхности астероида в космос вылетели тонны каменного материала, видимого на изображениях телескопа как большой столб обломков.

Диморфос и Дидимос являются крошечными по сравнению с катастрофическим астероидом Чиксулуба, который поразил Землю примерно 66 миллионов лет назад, уничтожив примерно три четверти видов растений и животных в мире, включая динозавров.

По словам ученых NASA и экспертов по планетарной защите, меньшие астероиды гораздо более распространены и вызывают большую теоретическую обеспокоенность в ближайшей перспективе.

Кроме того, относительная близость двух астероидов к Земле и двойная конфигурация сделали их идеальными для миссии DART.