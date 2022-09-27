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NASA успішно протестувало варіант порятунку Землі від астероїда (ВІДЕО)

NASA успішно протестувало варіант порятунку Землі від астероїда (ВІДЕО)

NASA вдалося врізати космічний корабель прямо в астероїд Діморф. Об'єкти успішно зіткнулися зі швидкістю 22 500 км/год. Таким чином вчені протестували варіант порятунку Землі, якщо на планету буде рухатися астероїд.

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Про це повідомляє The Washington Post.

Корабель, що зміг влучити в астероїд має назву Double Asteroid Redirection Test (DART), його запуск схвалювала група вчених та інженерів з Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса в Лорелі, яка керувала місією за контрактом NASA.

Це була лише перша демонстрація NASA потенційної техніки планетарного захисту, яка називається кінетичний ударник. Ідея полягає в тому, щоб завдати гіпотетично небезпечному астероїду достатньо сильного удару, щоб змінити його орбітальну траєкторію.

Після удару DART орбіта Діморфа змінилася приблизно 1%. Вчені займатимуться точнішими спостереженнями за допомогою телескопів.

"Наскільки ми можемо судити, наш перший тест на планетарний захист пройшов успішно. Я думаю, що земляни повинні краще спати", — сказав член групи з управління місією Елена Адамс.

Раніше міжнародна група вчених заявила, що виявила дві нові планети "Суперземлі" за 100 світлових років від Землі. Обидві вони значно більші за нашу планету, але одна з них може бути придатною для життя. 

За даними NASA, "Суперземлі" — це унікальний клас екзопланет, маса яких може перевищувати масу Землі, але вони легші за так звані крижані гіганти. Ці дві планети складаються з газу та гірських пород.

Автор:
Віта Молодан